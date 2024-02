Por poco yo me entrego a ti Amiga mía yo estuve cerca de amarte Por poco yo te robo un beso y hoy te confieso Que casi me entrego Casi respiro Todo sea aliento Casi te miro tan cerquitica Que casi siento mil cosquillitas, dentro muy dentro Casi te digo (casi te digo) Cuanto me gustas (cuanto me gustas) Yo casi miento Casi preguntas que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí (yo casi digo) Yo casi digo sí, yeah El nene del ritmo y amargue Que swagger Por poco ves lo que siento por ti Amiga mía yo estuve cerca de hablarte Por poco amor (amor), yo te confieso que solo por un beso Que casi me entrego Casi respiro Todo sea aliento Casi te miro tan cerquitica Que casi siento mil cosquillitas, dentro muy dentro Casi te digo (casi te digo) Cuanto me gustas (cuanto me gustas) Yo casi miento Casi preguntas que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí (yo casi digo) Yo casi digo sí, oh I almost lost my swag I said yes But it's love Bachatea, come on, auh From the barrio, to the Billboard From the Billboards, to the GRAMMYS It's Toby Love Yo casi me acerco a tus labios Casi por amor me entrego Yo casi te hago mi amiga mía Y te confieso, yo te confieso Que casi me entrego Casi respiro Todo sea aliento Casi te miro tan cerquitica Que casi siento mil cosquillitas, dentro muy dentro Casi te digo (casi te digo) Cuanto me gustas (cuanto me gustas) Yo casi miento Casi preguntas que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí (yo casi digo) Yo casi digo sí Que casi me entrego Casi respiro Todo sea aliento Casi te miro tan cerquitica Que casi siento mil cosquillitas, dentro muy dentro Casi te digo (casi te digo) Cuanto me gustas (cuanto me gustas) Yo casi miento Casi preguntas que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí