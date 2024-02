Tokat Türküleri

El vurup yâremi incitme tabip, Bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var. Dest vurup da yârem eylersin derman, Her can kabul etmez viraneler var. * Vay dünya, dünya yalansın dünya Yalan ile yalan olansın dünya. Can ile cananı alansın dünya Aşk ile pervane dönersin dünya * Dert ehli olanlar dergâha gelir, Elbette arayan dermanın bulur. Sadık der ki kimde ne var, kim bilir. Geşt-ü güzar ettim elde neler var.