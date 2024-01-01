Tolga Burkay

Kov kov o şeytanları,
Kov kafandan uzağa.
O cin fikirlerin seni
Sonunda düşürmeden tuzağa.
***
Koş koş hadi yakala,
Bence bu son treni kaçırma.
Benim gibi kalenderini
Bulamaz ararsın mumla!
***
Azıcık eğ o dik başını be güzelim,
Arada kapını arala da gireyim,
O körolası gururunu bir alt et gel,
Ya varımı yoğumu, her şeyimi önüne sereyim.
***
Sen, senin hakkından eğer gelemiyorsan,
Seni izin ver de ben yola getireyim o zaman.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele tak, hele koluna bir tak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap hele kaptırmadan.
Hele al, hele koynuna bir al da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Yak, yak beni yak ama,
Arada bir su serp yangınıma.
Dağ dağa kavuştu, biz kavuşamadık
Keçileri kaçıracağım sonunda.
***
Kaç kaç da nereye kadar?
Fazla naz aşık yorar.
Aklını başına topla da gel bak,
Bir bir uçup gidiyor yıllar.
***
Azıcık eğ o dik başını be güzelim,
Arada kapını arala da gireyim,
O körolası gururunu bir alt et gel,
Ya varımı ya yoğumu, her şeyimi önüne sereyim.
***
Sen, senin hakkından eğer gelemiyorsan
Seni izin ver de ben yola getireyim o zaman.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele tak hele koluna bir tak da
Gör bak neler olacak sonra
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele al hele koynuna bir al da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele tak hele koluna bir tak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele al hele koynuna bir al da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Hop de kendine hop de bi' an,
Kop gel hadi kop da gel inadından.
Hele çak, hele durumu bir çak da,
Gör bak neler olacak sonra.
***
Sap sokağıma sap ki şu an,
Kap beni kap ele kaptırmadan.
Hele bak hele tadıma bir bak da,
Gör bak neler olacak sonra.