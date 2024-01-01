Tolga Futacı

Aynı tende eski tat yok, senin eserin Konu aynı kişiler farklı, yanlış kaderim Senin o birdenbire aklıma gelişini seveyim Söyle ne kadar içmen lazım bizi çift görmen için * Benim olan her şey gibi, bu da elimden uçtu gitti Sözüm ona aşk var diye, kandırdık birbirimizi Daha yeni düştüm ben sana, biraz halimden anlasana Anca topladım şu kalbimi, üzerine basmasana * Bu da geçer en nihayetinde, izi kalır en derinde Acı tatlı ne fark eder, hayat ellerinde