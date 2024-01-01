Tolga Futacı

Aşk Olsun Şarkı Sözleri
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Aynı tende eski tat yok, senin eserin
Konu aynı kişiler farklı, yanlış kaderim
Senin o birdenbire aklıma gelişini seveyim
Söyle ne kadar içmen lazım bizi çift görmen için
*
Benim olan her şey gibi, bu da elimden uçtu gitti
Sözüm ona aşk var diye, kandırdık birbirimizi
Daha yeni düştüm ben sana, biraz halimden anlasana
Anca topladım şu kalbimi, üzerine basmasana
*
Bu da geçer en nihayetinde, izi kalır en derinde
Acı tatlı ne fark eder, hayat ellerinde