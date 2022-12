I wanna take you somewhere so you know I care – Seni biryerlere götürmek istiyorum böylece önemsediğimi anlarsın But it’s so cold and I don’t know where – Ama çok soğuk ve neresi bilmiyorum I brought you daffodils in a pretty string – Sana güzel bir buket nergis aldım But they won’t flower like they did last spring – Ama sonbaharda oldukları için çiçek açmazlar *** And I wanna kiss you, make you feel alright – Ve seni öpmek istiyorum seni iyi hissettirmek için I’m just so tired to share my nights – Gecelerimi paylaşmaktan çok yorgunum I wanna cry and I wanna love – Ağlamak istiyorum ve sevmek istiyorum But all my tears have been used up – Ama bütün gözyaşlarım harcandı *** On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım harcandı On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım harcandı On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım harcandı *** And if somebody hurts you, I wanna fight – Ve biri senin canını yakarsa savaşacağım But my hands been broken, one too many times – Ama ellerim kırıldı,birçok kez So I’ll use my voice, I’ll be so f*cking rude – Bu yüzden sesimi kullanacağım,çok kaba olacağım Words they always win, but I know I’ll lose – Kelimeler,onlar her zaman kazanır ama biliyorum ben kaybedeceğim And I’d sing a song, that’d be just ours – Ve bir şarkı söylerim,sadece bizim olur But I sang ’em all to another heart – Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim And I wanna cry I wanna learn to love – Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum But all my tears have been used up – Ama bütün gözyaşlarım harcandı On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım harcandı *** On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım tükendi On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım tükendi *** I wanna sing a song, that’d be just ours – Bir şarkı söylemek istiyorum,sadece bizim olan But I sang ’em all to another heart – Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim And I wanna cry I wanna learn to love – Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum But all my tears have been used up – Ama bütün gözyaşlarım harcandı *** On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım harcandı On another love, another love – Başka bir aşkta All my tears have been used up – Bütün gözyaşlarım tükendi On another love, another love – Başka bir aşkta