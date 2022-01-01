Another Love Şarkı Sözleri
Tom Odell Another Love şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell Another Love şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Another Love sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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I wanna take you somewhere so you know I care
– Seni biryerlere götürmek istiyorum böylece önemsediğimi anlarsın
But it’s so cold and I don’t know where
– Ama çok soğuk ve neresi bilmiyorum
I brought you daffodils in a pretty string
– Sana güzel bir buket nergis aldım
But they won’t flower like they did last spring
– Ama sonbaharda oldukları için çiçek açmazlar
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And I wanna kiss you, make you feel alright
– Ve seni öpmek istiyorum seni iyi hissettirmek için
I’m just so tired to share my nights
– Gecelerimi paylaşmaktan çok yorgunum
I wanna cry and I wanna love
– Ağlamak istiyorum ve sevmek istiyorum
But all my tears have been used up
– Ama bütün gözyaşlarım harcandı
***
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım harcandı
***
And if somebody hurts you, I wanna fight
– Ve biri senin canını yakarsa savaşacağım
But my hands been broken, one too many times
– Ama ellerim kırıldı,birçok kez
So I’ll use my voice, I’ll be so f*cking rude
– Bu yüzden sesimi kullanacağım,çok kaba olacağım
Words they always win, but I know I’ll lose
– Kelimeler,onlar her zaman kazanır ama biliyorum ben kaybedeceğim
And I’d sing a song, that’d be just ours
– Ve bir şarkı söylerim,sadece bizim olur
But I sang ’em all to another heart
– Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim
And I wanna cry I wanna learn to love
– Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum
But all my tears have been used up
– Ama bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım harcandı
***
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım tükendi
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım tükendi
***
I wanna sing a song, that’d be just ours
– Bir şarkı söylemek istiyorum,sadece bizim olan
But I sang ’em all to another heart
– Ama başka bir kalpten onların hepsine söyledim
And I wanna cry I wanna learn to love
– Ağlamak istiyorum,sevmeyi öğrenmek istiyorum
But all my tears have been used up
– Ama bütün gözyaşlarım harcandı
***
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım harcandı
On another love, another love
– Başka bir aşkta
All my tears have been used up
– Bütün gözyaşlarım tükendi
On another love, another love
– Başka bir aşkta