Today I met a woman I don't think you know She showed me a smile nobody's ever shown She took off her clothes and her jacket I fold She told me ‘bout somewhere behind a rose It's looking out of bed she said 'seen somebody's clothes” It's knowing that tomorrow you're not gonna wake up alone It's the feeling of her legs upon my bones, that's the beauty behind the rose *** It's walking down the street to your old home It's the feeling of your feet on that familiar stone It's all those little things she does that let you know That's the beauty behind the rose And once you find it I know you won't wanna go You stay up so late you'll fall asleep in your clothes You can't take back a song once it's been wrote But that's the beauty behind the rose *** Bugün bir kadınla tanıştım Tanıdığını sanmıyorum Hiç kimsenin göstermediği bir gülüş gösterdi bana Kıyafetlerini ve ceketini çıkardı ve ben katladım Bir gülün arkasında ki bir yerden bahsetti bana Yataktan dışarı bakıyor ve "Birinin kıyafetlerini gördüm" diyor Yarın yalnız uyanmayacağını biliyor Kemiklerimin üstündeki bacakları, işte gülün arkasındaki güzellik budur *** Eski evine doğru yürüyor Ayağındaki his o tanıdık taştandır Yaptığı tüm şu küçük şeyler bilmene izin veriyor Gülün arkasındaki güzelliği Ve bir kez bulduğunda gitmek istemeyeceğini biliyorum Çok geç saatlere kadar kalıyorsun, kıyafetlerinin içinde uyuyacaksın Yazıldıktan sonra bir şarkıyı geri alamazsın Ama gülün arkasındaki güzellik budur