Behind The Rose Şarkı Sözleri
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Tom Odell
Behind The Rose
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Today I met a woman I don't think you know
She showed me a smile nobody's ever shown
She took off her clothes and her jacket I fold
She told me ‘bout somewhere behind a rose
It's looking out of bed she said 'seen somebody's clothes”
It's knowing that tomorrow you're not gonna wake up alone
It's the feeling of her legs upon my bones, that's the beauty behind the rose
***
It's walking down the street to your old home
It's the feeling of your feet on that familiar stone
It's all those little things she does that let you know
That's the beauty behind the rose
And once you find it I know you won't wanna go
You stay up so late you'll fall asleep in your clothes
You can't take back a song once it's been wrote
But that's the beauty behind the rose
***
Bugün bir kadınla tanıştım
Tanıdığını sanmıyorum
Hiç kimsenin göstermediği bir gülüş gösterdi bana
Kıyafetlerini ve ceketini çıkardı ve ben katladım
Bir gülün arkasında ki bir yerden bahsetti bana
Yataktan dışarı bakıyor ve "Birinin kıyafetlerini gördüm" diyor
Yarın yalnız uyanmayacağını biliyor
Kemiklerimin üstündeki bacakları, işte gülün arkasındaki güzellik budur
***
Eski evine doğru yürüyor
Ayağındaki his o tanıdık taştandır
Yaptığı tüm şu küçük şeyler bilmene izin veriyor
Gülün arkasındaki güzelliği
Ve bir kez bulduğunda gitmek istemeyeceğini biliyorum
Çok geç saatlere kadar kalıyorsun, kıyafetlerinin içinde uyuyacaksın
Yazıldıktan sonra bir şarkıyı geri alamazsın
Ama gülün arkasındaki güzellik budur