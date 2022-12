Love, I have wounds, Aşk, yaralarım var Only you can mend, Sadece sen onarabilirsin You can mend. Sen onarabilirsin I guess that’s love, Sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum *** Feel, my skin is rough, Hisset benim cildim sert But it can be cleansed, Ama temizlenmiş olabilir It can be cleansed. Temizlenmiş olabilir And my arms are tough, Ve benim kollarım sert But they can be bent, Ama onlar bükülmüş olabilir They can be bent. Onlar bükülmüş olabilir. *** And I wanna fight, Ve ben kavga etmek istiyorum But I can’t contend. Ama uğraşamam I guess that’s love, Sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum *** Oh, feel our bodies grow, Oh hisset bizim vücudumuz büyüyor And our souls they blend. Bizi ruhumuz uyum sağlıyor Yeah love I hope you know, Evet aşk umarım biliyorum How much my heart depends Kalbim nasıl bağlıdır. *** But I guess that’s love Ama sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum I guess that’s love Sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum *** Oh, feel our bodies grow, Oh hisset bizim vücudumuz büyüyor And our souls they blend. Bizi ruhumuz uyum sağlıyor Yeah love I hope you know, Evet aşk umarım biliyorum How much my heart depends Kalbim nasıl bağlıdır. *** I guess that’s love Sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum *** I guess that’s love Sanırım bu aşk I can’t pretend, Numara yapamıyorum I can’t pretend. Numara yapamıyorum