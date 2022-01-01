Can't Pretend Şarkı Sözleri
Tom Odell Can't Pretend şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell Can't Pretend şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Can't Pretend sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Love, I have wounds,
Aşk, yaralarım var
Only you can mend,
Sadece sen onarabilirsin
You can mend.
Sen onarabilirsin
I guess that’s love,
Sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum
***
Feel, my skin is rough,
Hisset benim cildim sert
But it can be cleansed,
Ama temizlenmiş olabilir
It can be cleansed.
Temizlenmiş olabilir
And my arms are tough,
Ve benim kollarım sert
But they can be bent,
Ama onlar bükülmüş olabilir
They can be bent.
Onlar bükülmüş olabilir.
***
And I wanna fight,
Ve ben kavga etmek istiyorum
But I can’t contend.
Ama uğraşamam
I guess that’s love,
Sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum
***
Oh, feel our bodies grow,
Oh hisset bizim vücudumuz büyüyor
And our souls they blend.
Bizi ruhumuz uyum sağlıyor
Yeah love I hope you know,
Evet aşk umarım biliyorum
How much my heart depends
Kalbim nasıl bağlıdır.
***
But I guess that’s love
Ama sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum
I guess that’s love
Sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum
***
Oh, feel our bodies grow,
Oh hisset bizim vücudumuz büyüyor
And our souls they blend.
Bizi ruhumuz uyum sağlıyor
Yeah love I hope you know,
Evet aşk umarım biliyorum
How much my heart depends
Kalbim nasıl bağlıdır.
***
I guess that’s love
Sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum
***
I guess that’s love
Sanırım bu aşk
I can’t pretend,
Numara yapamıyorum
I can’t pretend.
Numara yapamıyorum