Entertainment Şarkı Sözleri
Tom Odell Entertainment şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell Entertainment şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Entertainment sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Stick me up on channel two
Pourin’ out my heart for you
It’s a funny thing but it pays my rent
I’m just the entertainment
***
Bring me in from the cold rain
I play a couple notes in exchange
But I’m just the entertainment
I’m just the entertainment
***
I sing, I dance, but boy I entertain you
Hum, hum, hum, hum
Last night I lost my head
I found it in some woman’s bed
I asked her what it all meant
She said ‘I’m just the entertainment’
So if you feel like having a time
Maybe drink a bottle of wine
Come on down bring all your friend
I’ll be your entertainment, I’ll be your entertainment
***
I sing, I dance, and boy I entertain you
Hum, hum, hum, hum
Hum, hum, hum, hum
***
Kanal ikide soy beni
Kalbimi senin için dışarı döküyorum
Bu komik bir şey ama bana kira ödüyor
Ben sadece eğlenceyim
***
Beni soğuk yağmurdan içeri al
Santralde bir çift nota çalıyorum
Ama ben sadece eğlenceyim
Ben sadece eğlenceyim
***
Söylüyorum, dans ediyorum, ama oğlum seni eğlendiriyorum
Vız, vız, vız, vız
Dün gece aklımı kaybettim
Bir kadının yatağında buldum
Tüm bu olanların anlamını sordum
Bana ‘Ben sadece eğlenceyim’ dedi
Yani eğer zaman geçiriyor gibi hissedersen
Belki bir şişe şarap içersin
Hadi tüm arkadaşlarını getir
Senin eğlencen olacağım, senin eğlencen olacağım
***
Söylüyorum, dans ediyorum, ama oğlum seni eğlendiriyorum