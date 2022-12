Stick me up on channel two Pourin’ out my heart for you It’s a funny thing but it pays my rent I’m just the entertainment *** Bring me in from the cold rain I play a couple notes in exchange But I’m just the entertainment I’m just the entertainment *** I sing, I dance, but boy I entertain you Hum, hum, hum, hum Last night I lost my head I found it in some woman’s bed I asked her what it all meant She said ‘I’m just the entertainment’ So if you feel like having a time Maybe drink a bottle of wine Come on down bring all your friend I’ll be your entertainment, I’ll be your entertainment *** I sing, I dance, and boy I entertain you Hum, hum, hum, hum Hum, hum, hum, hum *** Kanal ikide soy beni Kalbimi senin için dışarı döküyorum Bu komik bir şey ama bana kira ödüyor Ben sadece eğlenceyim *** Beni soğuk yağmurdan içeri al Santralde bir çift nota çalıyorum Ama ben sadece eğlenceyim Ben sadece eğlenceyim *** Söylüyorum, dans ediyorum, ama oğlum seni eğlendiriyorum Vız, vız, vız, vız Dün gece aklımı kaybettim Bir kadının yatağında buldum Tüm bu olanların anlamını sordum Bana ‘Ben sadece eğlenceyim’ dedi Yani eğer zaman geçiriyor gibi hissedersen Belki bir şişe şarap içersin Hadi tüm arkadaşlarını getir Senin eğlencen olacağım, senin eğlencen olacağım *** Söylüyorum, dans ediyorum, ama oğlum seni eğlendiriyorum