Take my mind and take my pain Zihnimi ve acımı al Like an empty bottle takes the rain Boş bir şişenin yağmura yaptığı gibi And heal. Ve iyileş *** Take my past and take my sins Geçmişimi ve günahlarımı al Like an empty sail takes the wind Boş bir yelkenin rüzgara yaptığı gibi And heal. Ve iyileş *** And tell me some things last Ve bana sonsuza dek sürecek bir şey söyle And tell me some things last Ve bana sonsuza dek sürecek bir şey söyle *** Take my heart and take my hand Kalbimi ve elimi al Like an ocean takes the dirty sands Okyanusun kirli kumsallara yaptığı gibi And heal Ve iyileş *** Take my mind and take my pain Zihnimi ve acımı al Like an empty bottle takes the rain Boş bir şişenin yağmura yaptığı gibi And heal. Ve iyileş *** Ve bana sonsuza dek sürecek bir şey söyle And tell me some things last Ve bana sonsuza dek sürecek bir şey söyle