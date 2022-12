Cold house, white light Yellow lamps on blackened skies Duffel hoods and deep brown eyes I sing you a song that I think you’ll like *** Soğuk ev, beyaz ışık Sarı lambalar kararmış gökyüzünde Yünden kapüşonlar ve derin kahverengi gözler Seveceğini düşündüğüm bir şarkı söyleyeceğim sana *** And we’ll walk to places we always go A million faces I don’t know I say the words you’d always hope Set our hearts on racing even though… *** Ve her zaman gittiğimiz yerlere gideceğiz Tanımadığım binlerce yüz Ben sözleri söylerim sen de her zaman umut edersin Kalplerimizin çarpmasına rağmen.. *** I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Every time I run (yeah) I keep on falling on you I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Just every time I run (yeah) I keep on falling on you *** Bana ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum Ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Biliyorum seni arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum *** On the way you stand, on the way you sway The way your hair curls in the rain The little lines write your face So do winter nights you’d come and stay *** Durduğun yolda, salındığın yolda Yağmurda saçlarının kıvranışı Küçük cümleler yazıyor yüzünde Bu yüzden kış geceleri gelip kalırsın *** Or the way you hit me when you wanna fight The way i yearn, the way i cry The way i love rose with the tides But we know we’ll make up every time *** Ya da kavga etmek istediğinde bana vurma şeklin Benim yanıp tutuşmalarım, ağlamalarım Gülü dikeniyle sevmelerim Ama biliyoruz ikimiz de, her seferinde barışırız *** I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Every time I run (yeah) I keep on falling on you I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Just every time I run (yeah) I keep on falling on you *** Bana ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum Ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Biliyorum seni arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum *** Oh you bring me all the things I need I follow the rain to the rolling sea I love you baby all the things I lay *** Ah, bana ihtiyacım olan her şeyi verirsin sen Nehri denizi bulana kadar takip ederim Tatlım seni seviyorum, her şeyinle *** I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Just every time I run I keep on falling I know what you told me I know that it’s all over And I know I can’t keep calling Just every time I run I keep on falling you *** Bana ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum Ne dediğini biliyorum Her şeyin bittiğini biliyorum Biliyorum seni arayıp duramam Ne zaman koşsam Sana düşüp duruyorum