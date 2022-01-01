I Know Şarkı Sözleri
Tom Odell I Know şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell I Know şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan I Know sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Cold house, white light
Yellow lamps on blackened skies
Duffel hoods and deep brown eyes
I sing you a song that I think you’ll like
***
Soğuk ev, beyaz ışık
Sarı lambalar kararmış gökyüzünde
Yünden kapüşonlar ve derin kahverengi gözler
Seveceğini düşündüğüm bir şarkı söyleyeceğim sana
***
And we’ll walk to places we always go
A million faces I don’t know
I say the words you’d always hope
Set our hearts on racing even though…
***
Ve her zaman gittiğimiz yerlere gideceğiz
Tanımadığım binlerce yüz
Ben sözleri söylerim sen de her zaman umut edersin
Kalplerimizin çarpmasına rağmen..
***
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Every time I run (yeah)
I keep on falling on you
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Just every time I run (yeah)
I keep on falling on you
***
Bana ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum
Ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Biliyorum seni arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum
***
On the way you stand, on the way you sway
The way your hair curls in the rain
The little lines write your face
So do winter nights you’d come and stay
***
Durduğun yolda, salındığın yolda
Yağmurda saçlarının kıvranışı
Küçük cümleler yazıyor yüzünde
Bu yüzden kış geceleri gelip kalırsın
***
Or the way you hit me when you wanna fight
The way i yearn, the way i cry
The way i love rose with the tides
But we know we’ll make up every time
***
Ya da kavga etmek istediğinde bana vurma şeklin
Benim yanıp tutuşmalarım, ağlamalarım
Gülü dikeniyle sevmelerim
Ama biliyoruz ikimiz de, her seferinde barışırız
***
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Every time I run (yeah)
I keep on falling on you
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Just every time I run (yeah)
I keep on falling on you
***
Bana ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum
Ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Biliyorum seni arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum
***
Oh you bring me all the things I need
I follow the rain to the rolling sea
I love you baby all the things I lay
***
Ah, bana ihtiyacım olan her şeyi verirsin sen
Nehri denizi bulana kadar takip ederim
Tatlım seni seviyorum, her şeyinle
***
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Just every time I run
I keep on falling
I know what you told me
I know that it’s all over
And I know I can’t keep calling
Just every time I run
I keep on falling you
***
Bana ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Ve biliyorum seni sürekli arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum
Ne dediğini biliyorum
Her şeyin bittiğini biliyorum
Biliyorum seni arayıp duramam
Ne zaman koşsam
Sana düşüp duruyorum