Hard to know, maybe if I'd skim the stone, Walk a different way back home, it would all make sense. Or shut my eyes, could lose myself in teenage lies. If I fell in love a thousand times, would it all make sense? *** Kim bilir, belki taş sektiririm Eve farklı bir yoldan giderim, mantıklı olur belki Ya da kaparım gözlerimi, kendimi kaybederim ergenlik yaşamının yalanlarında Bin kere aşık olsam, mantıklı olur muydu bu? *** Cause I, I'm feeling pretty small, Sometimes feel like I'm slipping down walls And every line I ever get a hold it seems to break. *** Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki *** Called you up and I could tell you just how much, No no, maybe I'll just get drunk and it will all make sense. Or if I weren't so nice, convince my friends that you weren't right I could promise you my heart won't cry, but would it all make sense? *** Seni arayıp, seni ne kadar... Hayır hayır, yine sarhoş olurum belki, mantıklı olan bu Ya da inceliğimi bir kenara bırakıp arkadaşlarımı senin iyi biri olmadığına ikna edebilirim. Mantıklı olur muydu bu *** Cause I, I've been feeling pretty small, Sometimes feel like I'm slipping down walls And every line I ever get a hold it seems to break. *** Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki *** Oh I, I've been feeling pretty small, Sometimes feel like I'm slipping down walls And every line I ever get a hold it seems to break. *** Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki