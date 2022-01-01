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7/24 Dinle Başrolde

Başrolde Şarkı Sözleri

Tom Odell Başrolde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell Başrolde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başrolde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tom Odell

Tom Odell

Başrolde

  • Sense

  • Feryat

  • Gülizar

  • Kemancı

  • Mavı Boncuk (remıx)

  • Mavi Boncuk

  • Öyle Sarhoş Olsam ki

  • Rüzgar

  • Sen Mevsimler Gibisin

  • Tanrım Beni Baştan Yarat

  • Bitmese

  • Gideceğin Yer Beni de Götür

  • Ayrılmayız Artık

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