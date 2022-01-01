-
Hard to know, maybe if I'd skim the stone,
Walk a different way back home, it would all make sense.
Or shut my eyes, could lose myself in teenage lies.
If I fell in love a thousand times, would it all make sense?
***
Kim bilir, belki taş sektiririm
Eve farklı bir yoldan giderim, mantıklı olur belki
Ya da kaparım gözlerimi, kendimi kaybederim ergenlik yaşamının yalanlarında
Bin kere aşık olsam, mantıklı olur muydu bu?
***
Cause I, I'm feeling pretty small,
Sometimes feel like I'm slipping down walls
And every line I ever get a hold it seems to break.
***
Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum
Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi
Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki
***
Called you up and I could tell you just how much,
No no, maybe I'll just get drunk and it will all make sense.
Or if I weren't so nice, convince my friends that you weren't right
I could promise you my heart won't cry, but would it all make sense?
***
Seni arayıp, seni ne kadar...
Hayır hayır, yine sarhoş olurum belki, mantıklı olan bu
Ya da inceliğimi bir kenara bırakıp arkadaşlarımı senin iyi biri olmadığına ikna edebilirim.
Mantıklı olur muydu bu
***
Cause I, I've been feeling pretty small,
Sometimes feel like I'm slipping down walls
And every line I ever get a hold it seems to break.
***
Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum
Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi
Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki
***
Oh I, I've been feeling pretty small,
Sometimes feel like I'm slipping down walls
And every line I ever get a hold it seems to break.
***
Çünkü kendimi çok küçük hissediyorum
Bazen sanki duvarlardan aşağı kayıyormuşum gibi
Ve tutunduğum tüm cümleler parçalanmaya başlıyor sanki
-
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
***
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
***
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
Kaderimle baş başa, bin bir dertle doluyum
Böyle mahzun, perişan; hayatın mahkûmuyum
***
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
Yazık, çok geç anladım; bu hayat böyle geçmez
Bak yıllar nasıl geçti, ömür bitti, dert bitmez
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
***
Ya Rabb'im feryadımı artık duysan diyorum
Senden ya bin sabır ya bir ümit bekliyorum
-
Eller tuttu mu elini
Kimse sardı mı belini
Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini
Yabancılar da gördü mü gerdanındaki benini
***
Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar)
Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
***
Aşkın yazılmış alnıma
Damarımdaki kanıma
Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma
Başka birini seversen bil ki kıyarım canıma
***
Kıskanmakta haksız mıyım Gülizar (Gülizar)
Bu sevdada bahsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Gönlünde ben tahtsız mıyım Gülizar (Gülizar)
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
Aşk bahçemiz gülsüz Gülizar
-
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu
Gönül bilmem bu kaçıncı
***
Unutulmaz bu acı
Dertli dertli çal kemancı
Her aşkta hüsran oldu
Gönül bilmem bu kaçıncı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Değiştin kemancı
Neden efkarlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen de mi acıyorsun
***
Değiştin kemancı
Neden efkarlı çalmıyorsun
Benim dünyam yıkılmış
Sen de mi acıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep birşey saklıyorsun
Yeter artık derken kemancı
Neden ağlıyorsun
***
Gözümden kaçmıyor
Benden hep birşey saklıyorsun
Yeter artık derken kemancı
Neden neden ağlıyorsun
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
***
Halime bak dertli çal
Kemancı başımın tacı
Gitme bu gece sen de kal
Benim halim çok acı
-
-
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
***
Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç
Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç
***
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
Herkesle dost ol, herkesle arkadaş
Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ay
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır, ah
***
Onda, bunda, şundadır
Şunda, bunda, ondadır
Mavi boncuk kimdeyse
Benim gönlüm ondadır
-
Öyle sarhoş olsam ki
Bir an seni unutsam
Unutsam o günleri
Yarınları unutsam
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir an seni unutsam
Unutsam o günleri
Yarınları unutsam
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Öyle sarhoş olsam ki ah
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Seni gördüğüm günü
Sevdiğimi unutsam
Bir başka dünya bulsam
İçinde sen olmasan
***
Seni gördüğüm günü
Sevdiğimi unutsam
Bir başka dünya bulsam
İçinde sen olmasan
***
Öyle sarhoş olsam ki
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
***
Öyle sarhoş olsam ki ah
Bir daha ayılmasam
Her şey bir rüya olsa
Unutarak uyansam
Unutarak uyansam
-
Bir deli rüzgar esti
Bizi bizden ayırdı
Kollarının yerine
Beni yalnızlık sardı
***
Şimdi yalnız başıma
Yaşıyorum dünyamda
Bir bütündük seninle
Yoksun artık yanımda
***
Rüzgar, rüzgar
Bizi bizden ayırdı
Rüzgar, rüzgar
Mutluluğumu çaldı
***
Rüzgar yine esiyor
Gönlümde deli deli
Gözlerim duman duman
Gittiğin günden beri
Her şey seninle gitti
Şimdi kalbim bin parça
Rüzgar kıskandı bizi
Ayırdı sarsa sarsa
***
Rüzgar, rüzgar
Bizi bizden ayırdı
Rüzgar, rüzgar
Mutluluğumu çaldı
***
Rüzgar, rüzgar
Beni senden ayırdı
-
Sen gidince ruhumu bir alev sardı
Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı
Bir zamanlar seninle mesut yaşardık
Şimdi o mutlu günler mazide kaldı
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
***
Uzanan ellerimi bomboş bıraktın
Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın
Tek ümidim sendin sana inandım
Ummadığım bir anda beni bıraktın
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
***
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin değişirsin sevgilim
-
Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana ya Rab
Gülmeyecek bu yüzüm
Neden verdin bana ya Rab
***
Ya birazcık neşe ver
Ya beni̇ baştan yarat
Ya birazcık neşe ver
Ya beni̇ baştan yarat
***
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
Hep terk etti̇ sevdiklerim
Paramparça dünyam benim
***
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
Yaktın bağrımda közleri̇
Dinlettin acı sözleri̇
***
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab beni̇ baştan yarat
Verdin bu ağlar gözleri̇
Ya Rab beni̇ baştan yarat
***
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Baştan yarat elleri̇mi̇
Baştan yarat gözleri̇mi̇
Baştan yaz şu kaderi̇mi̇
Tanrı'm beni̇ baştan yarat
***
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
Sende kaldı dileklerim
Paramparça dünyam benim
***
Paramparça dünyam benim
Paramparça dünyam benim
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