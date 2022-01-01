Sparrow Şarkı Sözleri
Tom Odell Sparrow şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tom Odell Sparrow şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sparrow sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Why sparrow why, won't you tell me why I'm sad
Sing us both a melody, the best that you can
Fly sparrow fly, won't you sit on my hand
Sing it in that language we both can understand
***
When you sit on that tree
You look in my eyes
I wonder what goes on in your mind
***
Speak sparrow speak please won't you try
Tell me why you'd walk if you knew that you could fly
Speak sparrow speak oh please won't you try
Tell me all the answers to this meaningless life
***
But you're up on that tree
And you look in my eyes
I wonder what goes on in your mind
***
Stay, sparrow stay, won't you stay in my window
I've never been so close to anything so beautiful
Wait, sparrow wait, oh please don't you go
I love the way I felt as the, vast the wind it blows
***
But you're up on that tree
And you look in my eyes
I wonder what goes on in your mind
***
Sing, sparrow sing, sing away the pain
When you get to the bones of it, we are just the same
I said sing sparrow sing, sing away our pain
I'll never hear a melody as sweet as today
***
Cause you're up in that tree
And you look in my eyes
And I wonder how, but you're saying goodbye
***
Neden serçe neden, neden üzüldüğümü söylemeyecek misin
İkimize bir melodi söyle, en iyisini
Uç serçe uç, elime konmayacak mısın
Şarkını ikimizin anlayabileceği bir dilde söyle
***
Şu ağaca konduğunda
Gözlerime bakıyorsun
Aklından ne geçtiğini merak ediyorum
***
Konuş serçe konuş lütfen denemeyecek misin
Bana neden uçabildiğini bildiğin halde yürüdüğünü söyle
Konuş serçe konuş oh lütfen denemeyecek misin
Bana bu anlamsız hayatın cevaplarını söyle
***
Ama sen o ağaçtan uçuyorsun
Ve gözlerime bakıyorsun
Aklından ne geçtiğini merak ediyorum
***
Kal, serçe kal, penceremde kalmayacak mısın
Hiç bu kadar güzel olan bir şeye yakın olmamıştım
Bekle, serçe bekle, oh lütfen gidecek misin
******
Ama sen o ağaçtan uçuyorsun
Ve gözlerime bakıyorsun
Aklından ne geçtiğini merak ediyorum
***
Söyle, serçe söyle, acının uzağından söyle
Bunun kemiklerini aldığında, aynı oluruz
Söyle dedim serçe söyle, acının uzağından söyle
Bugün asla bunun kadar güzel bir melodi duymayacağım
***
Çünkü sen o ağaçtan uçuyorsun
Ve gözlerime bakıyorsun
Ve nasıl olduğunu merak ediyorum, ama sen hoşça kal diyorsun