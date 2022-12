Why sparrow why, won't you tell me why I'm sad Sing us both a melody, the best that you can Fly sparrow fly, won't you sit on my hand Sing it in that language we both can understand *** When you sit on that tree You look in my eyes I wonder what goes on in your mind *** Speak sparrow speak please won't you try Tell me why you'd walk if you knew that you could fly Speak sparrow speak oh please won't you try Tell me all the answers to this meaningless life *** But you're up on that tree And you look in my eyes I wonder what goes on in your mind *** Stay, sparrow stay, won't you stay in my window I've never been so close to anything so beautiful Wait, sparrow wait, oh please don't you go I love the way I felt as the, vast the wind it blows *** But you're up on that tree And you look in my eyes I wonder what goes on in your mind *** Sing, sparrow sing, sing away the pain When you get to the bones of it, we are just the same I said sing sparrow sing, sing away our pain I'll never hear a melody as sweet as today *** Cause you're up in that tree And you look in my eyes And I wonder how, but you're saying goodbye *** Neden serçe neden, neden üzüldüğümü söylemeyecek misin İkimize bir melodi söyle, en iyisini Uç serçe uç, elime konmayacak mısın Şarkını ikimizin anlayabileceği bir dilde söyle *** Şu ağaca konduğunda Gözlerime bakıyorsun Aklından ne geçtiğini merak ediyorum *** Konuş serçe konuş lütfen denemeyecek misin Bana neden uçabildiğini bildiğin halde yürüdüğünü söyle Konuş serçe konuş oh lütfen denemeyecek misin Bana bu anlamsız hayatın cevaplarını söyle *** Ama sen o ağaçtan uçuyorsun Ve gözlerime bakıyorsun Aklından ne geçtiğini merak ediyorum *** Kal, serçe kal, penceremde kalmayacak mısın Hiç bu kadar güzel olan bir şeye yakın olmamıştım Bekle, serçe bekle, oh lütfen gidecek misin ****** Ama sen o ağaçtan uçuyorsun Ve gözlerime bakıyorsun Aklından ne geçtiğini merak ediyorum *** Söyle, serçe söyle, acının uzağından söyle Bunun kemiklerini aldığında, aynı oluruz Söyle dedim serçe söyle, acının uzağından söyle Bugün asla bunun kadar güzel bir melodi duymayacağım *** Çünkü sen o ağaçtan uçuyorsun Ve gözlerime bakıyorsun Ve nasıl olduğunu merak ediyorum, ama sen hoşça kal diyorsun