Supposed to Be Şarkı Sözleri
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Sat on the rooftop
Watching the birds flying free
Watching the clouds walk
And watching the rain become the sea
Hearing my love talk
Every breath she ever breathes
Like it was always supposed to be like that
***
Çatıda oturmuş
Kuşların özgürce uçmalarını izliyorum
Bulutların yavaşça dağılmalarını
Ve yağmurun denize dönüşmesini izliyorum
Sevdiğimin sözlerini
Aldığı her nefeste
Sanki her nefes böyle olmalıymış diye düşünüyorum
***
But then we broke up
And she went west and I went east
She got a new boyfriend
A little too soon if you’re asking me
I heard that she loves him
A little bit more than she’ll ever love me
And it was always supposed to be like that
***
Ama sonra ayrıldık
O batıya gitti, ben doğuya
Yeni bir erkek arkadaşı oldu
Bana sorarsanız biraz erken oldu bu
Onu sevdiğini duydum
Beni sevdiğinden biraz daha fazla
Ve her zaman böyle olması gerekiyormuş gibi
***
I look to the skyline
And said how many falls until I fly
Look to the old times and said
How many roads until I find
And oh it’s tough now
Cause love always, love always is unkind
***
Ufuk çizgisine bakıyorum
Uçabilene kadar daha kaç gere düşmem gerekecek
Geçmişe dönüp baktığımda
Daha ne kadar yol alacağım bulana kadar
Ah, hala zor geliyor bana
Çünkü aşk her zaman, ama her zaman acımasızdır
***
I sat on the rooftop
And I watched the birds flying free
I watched the clouds walk
And I watched the rain become the sea
And just for a moment, just for a moment
I felt so free from all I’m supposed to be
***
Çatıda oturmuş
Kuşların özgürce uçmalarını izliyorum
Bulutların yavaşça dağılmalarını
Ve yağmurun denize dönüşmesini izliyorum
Ve bir anlığına, tek bir anlığına
Olmam gerekenden çok daha fazla özgür hissediyorum
***
I look to the skyline and said
How many falls until I fly
Look to the old times I said
How many roads until I find
And oh it’s tough now
Cause love always, love always is unkind
***
Ufuk çizgisine bakıyorum
Uçabilene kadar daha kaç gere düşmem gerekecek
Geçmişe dönüp baktığımda
Daha ne kadar yol alacağım bulana kadar
Ah, hala zor geliyor bana
Çünkü aşk her zaman, ama her zaman acımasızdır