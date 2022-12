Sat on the rooftop Watching the birds flying free Watching the clouds walk And watching the rain become the sea Hearing my love talk Every breath she ever breathes Like it was always supposed to be like that *** Çatıda oturmuş Kuşların özgürce uçmalarını izliyorum Bulutların yavaşça dağılmalarını Ve yağmurun denize dönüşmesini izliyorum Sevdiğimin sözlerini Aldığı her nefeste Sanki her nefes böyle olmalıymış diye düşünüyorum *** But then we broke up And she went west and I went east She got a new boyfriend A little too soon if you’re asking me I heard that she loves him A little bit more than she’ll ever love me And it was always supposed to be like that *** Ama sonra ayrıldık O batıya gitti, ben doğuya Yeni bir erkek arkadaşı oldu Bana sorarsanız biraz erken oldu bu Onu sevdiğini duydum Beni sevdiğinden biraz daha fazla Ve her zaman böyle olması gerekiyormuş gibi *** I look to the skyline And said how many falls until I fly Look to the old times and said How many roads until I find And oh it’s tough now Cause love always, love always is unkind *** Ufuk çizgisine bakıyorum Uçabilene kadar daha kaç gere düşmem gerekecek Geçmişe dönüp baktığımda Daha ne kadar yol alacağım bulana kadar Ah, hala zor geliyor bana Çünkü aşk her zaman, ama her zaman acımasızdır *** I sat on the rooftop And I watched the birds flying free I watched the clouds walk And I watched the rain become the sea And just for a moment, just for a moment I felt so free from all I’m supposed to be *** Çatıda oturmuş Kuşların özgürce uçmalarını izliyorum Bulutların yavaşça dağılmalarını Ve yağmurun denize dönüşmesini izliyorum Ve bir anlığına, tek bir anlığına Olmam gerekenden çok daha fazla özgür hissediyorum *** I look to the skyline and said How many falls until I fly Look to the old times I said How many roads until I find And oh it’s tough now Cause love always, love always is unkind *** Ufuk çizgisine bakıyorum Uçabilene kadar daha kaç gere düşmem gerekecek Geçmişe dönüp baktığımda Daha ne kadar yol alacağım bulana kadar Ah, hala zor geliyor bana Çünkü aşk her zaman, ama her zaman acımasızdır