A coffee stain on a window sill A bad translation to a foreign film Or just wondering round with you Just wondering town with you Oh oh oh oh Would be enough *** Pencere pervazında kahve lekesi Yabancı bir filme yapılan kötü bir çeviri Ya da salt seninle dolaşmak Seninle şehirde dolaşmak bile tek başına Yeterdi bana *** The tiny cracks on the city stone A welcome back to your troubled home Or just wondering round with you Just wondering town with you oh oh oh oh Would be enough *** Şehrin taşlarındaki küçük çatlaklar Dertli evimizden bir karşılama Ya da salt seninle dolaşmak Seninle şehirde dolaşmak bile tek başına Yeterdi bana *** But ohhhhhhhhhhhh I didn’t see the sea until I crossed Ohhhhhhhhh And I didn’t feel your love until I lost *** Ama Görene kadar bilmezdim denizin ne olduğunu Aşkını bilemedim onu kaybedene kadar *** The moving shadows on your swaying light Or you picture notes of porcupines Or just wondering round with you Just wondering town with you Oh oh oh oh would be enough *** Süzülen ışığında gezinen gölgeler Ya da üzerine notlar karalanmış kirpi resimleri Ya da salt seninle dolaşmak Seninle şehirde dolaşmak bile tek başına Yeterdi bana *** But ohhhhhhhhhhhh I didn’t see the sea until I crossed Ohhhhhhhhh And I didn’t feel your love until I lost *** Ama Görene kadar bilmezdim denizin ne olduğunu Aşkını bilemedim onu kaybedene kadar