And my mother is standing beside me -Ve annem yanımda duruyor As I’m packing my bags in the car -Bavullarımı arabaya koyarken She says, “Please, boy, no more fighting Oh, it’s only gonna do you harm” -“Lütfen , oğlum, daha fazla kavga etme , bu sadece sana zarar veriyor ” dedi *** But I can’t help it, I don’t know how -Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging round with the wrong crowd -Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım I can’t help it, I don’t know how -Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd -Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım *** (Ohhhh) My boy -Oğlum *** And my brother is standing behind me -Ve erkek kardeşim yanımda duruyor As I’m slowly going out my head – Yavaş yavaş kafamdan atarken He says, “You know those people don’t like me Why’d you wanna be one of them?” – ” Bu insanların benim gibi olmadığını biliyorsun. Neden onlardan biri olmak istedin?” dedi *** But I can’t help it, I don’t know how – Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım I can’t help it, I don’t know how – Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım *** I wish I could find somebody – Keşke birini bulabilseydim Ohhh, That my mother would like – Ohhh, annemin hoşlandığı Oooooh, I wish I can find somebody – Oooooh, keşke birini bulabilseydim That could treat me right – Bana iyi davranabilen *** But I can’t help it, I don’t know how – Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım I can’t help it, I don’t know how – Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım *** Singing, I can’t help it, I don’t know how – Söylemeden edemiyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım Thinking, I can’t help it, I don’t know how – Düşünmeden edemiyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım I can’t help it, I don’t know how -Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım *** Thinking, I can’t help it, I don’t know how – Düşünmeden edemiyorum , nasıl olduğunu bilmiyorum I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd – Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım