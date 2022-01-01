And my mother is standing beside me
-Ve annem yanımda duruyor
As I’m packing my bags in the car
-Bavullarımı arabaya koyarken
She says, “Please, boy, no more fighting
Oh, it’s only gonna do you harm”
-“Lütfen , oğlum, daha fazla kavga etme , bu sadece sana zarar veriyor ” dedi
***
But I can’t help it, I don’t know how
-Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging round with the wrong crowd
-Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
I can’t help it, I don’t know how
-Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
-Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
***
(Ohhhh)
My boy
-Oğlum
***
And my brother is standing behind me
-Ve erkek kardeşim yanımda duruyor
As I’m slowly going out my head
– Yavaş yavaş kafamdan atarken
He says, “You know those people don’t like me
Why’d you wanna be one of them?”
– ” Bu insanların benim gibi olmadığını biliyorsun. Neden onlardan biri olmak istedin?” dedi
***
But I can’t help it, I don’t know how
– Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
I can’t help it, I don’t know how
– Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
***
I wish I could find somebody
– Keşke birini bulabilseydim
Ohhh, That my mother would like
– Ohhh, annemin hoşlandığı
Oooooh, I wish I can find somebody
– Oooooh, keşke birini bulabilseydim
That could treat me right
– Bana iyi davranabilen
***
But I can’t help it, I don’t know how
– Ama elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
I can’t help it, I don’t know how
– Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
***
Singing, I can’t help it, I don’t know how
– Söylemeden edemiyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
Thinking, I can’t help it, I don’t know how
– Düşünmeden edemiyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
I can’t help it, I don’t know how
-Elimde değil, nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım
***
Thinking, I can’t help it, I don’t know how
– Düşünmeden edemiyorum , nasıl olduğunu bilmiyorum
I guess I’ll always be hanging ’round with the wrong crowd
– Sanırım her zaman yanlış insanlarla takılacağım