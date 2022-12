Toygar Işıklı

Ateşin Yası Uzun zamandır çok zamandır Kanlı bıçaklıyım kendimle Sorular sordum cevabı yoktu Savaştım kendi içimle bile *** Yoruldum artık huzuru beklemekten Her fırsatta biraz mutluluk dilemekten *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Bugün değilse doğru zaman ne Olur muyum o an doğru yerde İsyan edersem suçum olur mu Güldüren sahne yok mu kaderde *** Yoruldum artık huzuru beklemekten Her fırsatta biraz mutluluk dilemekten *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden dönülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi *** Ateşin yasıyla doğan küller gibi Gözümün önünden süzülen gemiler gibi Söylenmeden gömülen sözler gibi Kalmışım kendime eller gibi

Ben Kötü Biri Değilim Senelerdir fark etmeden mecburiyetler biriktirdim Kopamadım hiç birinden kimse kırılmasın istedim Üzerine eklendikçe daha da zor geldi günler *** Bazen yalan söyledim Bazen doğruyu seçmedim Ama konuşunca kendimle aslında ben kötü biri değilim *** Bazen yalan söyledim Bazen doğruyu seçmedim Konuşunca kendimle aslında hiç kötü biri değilim *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair *** Hep içimden geldiği gibi yaşadığımı söyledim Aslında çoğu zaman ben içimde neler biriktirdim Üzerine eklendikçe daha da acıttı tüm dertler *** Mutlu sansınlar istedim Bazen üzüntümü gizledim Konuşunca kendimle aslında ben kötü biri değilim *** Mutlu sansınlar istedim Bazen üzüntümü gizledim Konuşunca kendimle aslında hiç kötü biri değilim *** Bu benim sıfırı kaçıncı tüketişim Bilen biliyor ya ben hiç bir zaman mutlu değildim *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim Kaç kelime kaldı ki içimde bana ait, iyiye dair *** Ben kötü biri değilim Sadece sessizliği bilirim İnan çok kelime bulurum içimde bana ait, iyiye dair *** Ben kötü biri değilim

Bir Lokma Aşk Ne sokaklar aynı kaldı ne sen ne de ben Değiştik ya biz de hem hiç istemeden Uzasın yıllar ve yollar olsun Kalbimizden uçsun aşk havaya karışsın Sonra cama düşen bir damlayla Kendini bize yeniden hatırlatsın *** Yorulmuştuk gençtik bir şeyi düşünmezdik Seviştik ya biz de sonunu düşünmedik O gün bugündür karşılaşmayı bekledik Vapurlarda bazen martılar gibi susmadık Çoğaldık yalnızdık kırıldık bir lokma aşka bel bağladık *** Ne sokaklar aynı kaldı ne sen ne de ben Değiştik ya biz de hem hiç istemeden Uzasın yıllar ve yollar olsun Kalbimizden uçsun aşk havaya karışsın Sonra cama düşen bir damlayla Kendini bize yeniden hatırlatsın *** Yorulmuştuk gençtik bir şeyi düşünmezdik Seviştik ya biz de sonunu düşünmedik O gün bugündür karşılaşmayı bekledik Vapurlarda bazen martılar gibi susmadık Çoğaldık yalnızdık kırıldık bir lokma aşka bel bağladık

Gelme Anlamıyorum niye yoksun? Elim kolum bağlandı Sözlerinde derman yok Gözlerinde o parıltı *** Ah nerede? Yine yalnızım, yapayalnız yaban ellerde *** Dönüp durdum yorgunum Biraz rengi solgunum Bitsin artık bu korku Yavaş yavaş gidiyorum *** Dur gelme, yeniden olmaz Düşün biraz, suç sende Suç sende, yine sende *** Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun? Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun? Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun? Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun? *** Bu sefer gelme Geleceksen de aman bana ne olur haber verme Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme Dur gelme, yine gelme *** Anlamıyorum niye yoksun? Elim kolum bağlandı Sözlerinde derman yok Gözlerinde o parıltı *** Ah nerede? Yine yalnızım, yapayalnız yaban ellerde *** Dönüp durdum yorgunum Biraz rengi solgunum Bitsin artık bu korku Yavaş yavaş gidiyorum *** Dur gelme, yeniden olmaz Düşün biraz, suç sende Suç sende, yine sende *** Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun? Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun? Her seferinde nasıl oluyor da kırdığın kalbimi onarıyorsun? Ne yaşandıysa, ne olduysa, bittiyse hemen unutturuyorsun? *** Bu sefer gelme Geleceksen de aman bana ne olur haber verme Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme Dur gelme, yine gelme *** Bu sefer gelme Geleceksen de aman bana ne olur haber verme Bahsetme, mazi mazide kalsın, ısıtıp ısıtıp önüme serme Dur gelme, yine gelme

Hayat Gibi Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi Yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım *** Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı *** Havalar da soğuk gidiyor Bu aralar üşürsün sen bilirim Aman dikkat et aklına yazları getir *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankârsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi Hayat gibi *** Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi Yokluğunda kendi kendime inandım dayandım *** Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi Sonumuzun iyi biteceğini varsaydım yalandı *** Havalar da soğuk gidiyor Bu aralar üşürsün sen bilirim Aman dikkat et aklına yazları getir *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi Hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyâkârsın Hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi *** Acımazsızsın isyankarsın Vefasızsın riyakarsın Hem günahsız hem günahkârsın hayat gibi Hayat gibi Hayat gibi

Kafiye Gönül özlüyor, çok özlüyor Uykusu da dahil her anında bir seni sayıklıyor Savaş olmadan, barış olmuyor Hayırlara vesile olsun da yollar pürüz kaynıyor *** Keşke her çığlığımın ardından Bir sen yankılansan Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen *** Biz farklı seslerde tınlıyoruz Farklı gözlerden bakıyoruz Yalanlarımız bile benzemiyor ama görmeden de hiç yapamıyoruz Tam ters şeritlerde yürüyoruz Farklı esprilere gülüyoruz Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz *** Gönül özlüyor, çok özlüyor Uykusu da dahil her anında bir seni sayıklıyor Savaş olmadan, barış olmuyor Hayırlara vesile olsun da yollar pürüz kaynıyor *** Keşke her çığlığımın ardından Bir sen yankılansan Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen *** Biz farklı seslerde tınlıyoruz Farklı gözlerden bakıyoruz Yalanlarımız bile benzemiyor ama görmeden de hiç yapamıyoruz Tam ters şeritlerde yürüyoruz Farklı esprilere gülüyoruz Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz *** Tam ters şeritlerde yürüyoruz Farklı esprilere gülüyoruz Tek hayalimiz bile aynı değil ama birbirimizi hep özlüyoruz Keşke her çığlığımın ardından Bir sen yankılansan Her sözümün sonunda yalnızca sen kafiyelensen

Korkuyorum Uyku nedir bilmeyen ben Bu aralar dertten midir Kendimi yataklara atıyorum *** Ağzımın tadı pek bir bozuk Herkes havalardandır diyor Ben esas sebebi çok iyi biliyorum *** Korkuyorum cesaretim kayıp Dünya mı zor bünyem mi zayıf Derdime suları katıp katıp içiyorum *** Üzülüyorum kayıplarımı sayıp İçinden aşkları ayıklayıp Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum *** Sanki hayata bir buzlu camdan bakıyoruz Netliği kaybetmişiz dolaylara çok sapmışız *** Sarf edilen güçle orantılı büyüyormuş içteki aşk Biz çabalamamış sadece güç birliği yapmışız Korkuyorum korkuyorum *** Korkuyorum cesaretim kayıp Dünya mı zor bünyem mi zayıf Derdime suları katıp katıp içiyorum *** Üzülüyorum kayıplarımı sayıp İçinden aşkları ayıklayıp Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum *** Korkuyorum cesaretim kayıp Dünya mı zor bünyem mi zayıf Derdime suları katıp katıp içiyorum *** Üzülüyorum kayıplarımı sayıp İçinden aşkları ayıklayıp Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum *** Korkuyorum cesaretim kayıp Dünya mı zor bünyem mi zayıf Derdime suları katıp katıp içiyorum *** Üzülüyorum kayıplarımı sayıp İçinden aşkları ayıklayıp Geriye hiçbir şey kalmadığını görüyorum *** Korkuyorum korkuyorum

Kırılgan Yapma bir de sen gelme üstüme hayat Üzerimde zaten kaderin görünmez elleri var *** Kaçamıyorum saklanamıyorum Kalbimi ondan saklayamıyorum Yargılanıyor sorgulanıyor Ne yapsam da aklanamıyorum *** Bu aralar hiç olmadığım kadar üzgün ve kırılganım Olsun ben yine bir umutla ilelebet dayanırım *** Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran Yaşananların ardından kendinle toparlan Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur *** Yapma bir de sen gelme üstüme hayat Üzerimde zaten kaderin görünmez elleri var *** Kaçamıyorum saklanamıyorum Kalbimi ondan saklayamıyorum Yargılanıyor sorgulanıyor *** Bu aralar hiç olmadığım kadar üzgün ve kırılganım Olsun ben yine bir umutla ilelebet dayanırım *** Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran Yaşananların ardından kendinle toparlan Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur *** Hadi ruh halim değiş nereye kadar bu hüsran Yaşananların ardından kendinle toparlan Hadi ruh halim durul her insan elbet yorulur Kader arada sırada kötü de yazar bu işin kanunu budur

Nergis Baharlarım aynılaştı ilki sonu kalmadı Tavırlarım farklılaştı sabrım uykuya daldı Dünya saçmalaştı garipsememeye başladım Huzuru kim kaybetmiş ki ben bulmaya çalıştım *** Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor *** Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık *** Baharlarım aynılaştı ilki sonu kalmadı Tavırlarım farklılaştı sabrım uykuya daldı Dünya saçmalaştı garipsememeye başladım Huzuru kim kaybetmiş ki ben bulmaya çalıştım *** Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor Her aşk incelip incelip vadesi dolunca kopuyor Bitince bile bir nergis kadar güzel kokuyor *** Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık *** Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günün en büyük tutarsızları ama en zararsızları Biz dünyanın en şansızları tüm zamanların en haksızları Günü en büyük tutarsızları ama en zararsızlarıydık *** Sen zahmet etme ne gerekiyorsa ben yaparım Hatta gerekirse sen olurum kendimi aldatırım

Söz Olur Yol olur kalpten kalbe Görülür aşk bazen gözle Yoksun burda çektin gittin Gelemem yüzsüz bir yüzle *** Anılar yaşayacak içimde Soramam bu sefer suç kimde Tek bildiğim hissettiğim Doldurulamaz boşluğun bende *** Belki bir an eser de gelirsin Bendeki de bir umut Dilerim tamama ersin *** Ben küstüm kırıldım hayata Bilemem alabilir mi gönlümü? O bana ne verirse versin Senden gayrısı getirir sonumu *** Küstüm kırıldım hayata Bilemem alabilir mi gönlümü? O bana ne verirse versin Senden gayrısı getirir sonumu *** Söz olur kalbe değer Söz olur kalbi kırar Söz olur senden duyunca Bil ki sonumu getirir *** Anılar yaşayacak içimde Soramam bu sefer suç kimde Tek bildiğim hissettiğim Doldurulamaz boşluğun bende *** Belki bir an eser de gelirsin Bendeki de bir umut Dilerim tamama ersin *** Ben küstüm kırıldım hayata Bilemem alabilir mi gönlümü? O bana ne verirse versin Senden gayrısı getirir sonumu *** Küstüm kırıldım hayata Bilemem alabilir mi gönlümü? O bana ne verirse versin Senden gayrısı getirir sonumu *** Ben küstüm kırıldım hayata Bilemem alabilir mi gönlümü? O bana ne verirse versin Senden gayrısı getirir sonumu *** Söz olur kalbe değer Söz olur kalbi kırar Söz olur senden duyunca Bil ki sonumu getirir

Yazgım Yazgım seninle değişecekse Değiştir sana ait Geri dönülmez o yollara İtip mahvetme bizi *** Gelmenle sevineceksem Gel hadi sevindir beni Ama bana yetmeyecektir o kesin *** Savunmasız anlarında En zor zamanlarında Güzel yalanlarından güç aldın Ve düşünmedin sonrasını *** Kalbim günahsızdı Yüklendi tüm suçu öyle yazdı Yazık olmadı yazık ettin Sen tarafından bitirildik biz Kötü bitti hikâyemiz *** Yazgın elinde yazıldı Kaderin bir köşesine Söz geçmez kadere Sözünden dönme bana yeter Aşk bekletmeyi çok sever beklerim Koca ömür benim *** Yazgım seninle değişecekse Değiştir sana ait Geri dönülmez o yollara İtip mahvetme bizi *** Gelmenle sevineceksem Gel hadi sevindir beni Ama bana yetmeyecektir o kesin *** Savunmasız anlarında En zor zamanlarında Güzel yalanlarından güç aldın Ve düşünmedin sonrasını *** Kalbim günahsızdı Yüklendi tüm suçu öyle yazdı Yazık olmadı yazık ettin Sen tarafından bitirildik biz Kötü bitti hikâyemiz *** Yazgın elinde yazıldı Kaderin bir köşesine Söz geçmez kadere Sözünden dönme bana yeter Aşk bekletmeyi çok sever beklerim Koca ömür benim