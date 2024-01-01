Bırak Sende Kaybolayım Şarkı Sözleri
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Toygar Işıklı
Bırak Sende Kaybolayım
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Aşk serseri bir kuş
Bazen istesen de tutamazsın
Aç kanatlarını
Bırak korkuların, orada kalsın
Biz seninle sonsuz olalım
*
Her sabah yanında uyansam
Gözlerinde yakamoz olsam
Ömrümü ömrüne doladım
Bırak sende kaybolayım
*
Bu masalda mutluluk var
İnanırsan varolurlar
Tutun bana N'olur korkma
Bu masalda mutlu son var
Sende benim yarınım var
İnan bana N'olur korkma
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