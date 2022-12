Toygar Işıklı

Sanırsın ki farklı senin yaşadığın hayattan Çukur diye adı sakın bakma öyle yukardan Yukarısı ve aşağısı ibaret burda laftan Burda sahip yok, burda sadakat gelir başta ** Yargılamak kolaydır yapıştırıp etiketi Ayırırsan kolaydır insanları kötü, iyi Kim, neyi, neden yapmış; ne hissetmiş yaparken Umursamazsan bilemezsen Çukur'dakileri ** Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda ** Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda ** Bu sular akar yine (bu sular akar yine) Bu sular akar yine Bu çukur dolar yine (bu çukur dolar yine) Bu çukur dolar yine ** Git burda bırak beni, sönersem yak beni Kullan sonra at beni, zorsa da hayat benim Dayanmak kolay değil, kendine gel bak benim Rüyanın tam ortasında saplanan bıçak benim ** O iyi insanlar o güzel atlara binip gider Çözün bütün atları, bu tayfa Çukur'a döner Düşse de kanatlanır, bilirsin ki haklıdır Bin kere çekip gitsem de bir şey Çukur'a çeker ** Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda ** Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda ** Bu sular akar yine (bu sular akar yine) Bu sular akar yine Bu çukur dolar yine (bu çukur dolar yine) Bu çukur dolar yine ** Bu sular akar yine Bu çukur dolar yine Bu sular akar yine Bu çukur dolar yine