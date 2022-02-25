Nere Gitsen Çukur Orda | Çukur Şarkı Sözleri
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Toygar Işıklı
Nere Gitsen Çukur Orda | Çukur
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Sanırsın ki farklı senin yaşadığın hayattan
Çukur diye adı sakın bakma öyle yukardan
Yukarısı ve aşağısı ibaret burda laftan
Burda sahip yok, burda sadakat gelir başta
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Yargılamak kolaydır yapıştırıp etiketi
Ayırırsan kolaydır insanları kötü, iyi
Kim, neyi, neden yapmış; ne hissetmiş yaparken
Umursamazsan bilemezsen Çukur'dakileri
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Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda
Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda
Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda
Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda
**
Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda
Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda
Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda
Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda
**
Bu sular akar yine (bu sular akar yine)
Bu sular akar yine
Bu çukur dolar yine (bu çukur dolar yine)
Bu çukur dolar yine
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Git burda bırak beni, sönersem yak beni
Kullan sonra at beni, zorsa da hayat benim
Dayanmak kolay değil, kendine gel bak benim
Rüyanın tam ortasında saplanan bıçak benim
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O iyi insanlar o güzel atlara binip gider
Çözün bütün atları, bu tayfa Çukur'a döner
Düşse de kanatlanır, bilirsin ki haklıdır
Bin kere çekip gitsem de bir şey Çukur'a çeker
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Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda
Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda
Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda
Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda
**
Dost mu burda, can mı burda, tek mi ve kardeş mi burda
Bu hayatın heyecanı yoksa bil ki kavga burda
Vefanın da ihanetin de bir bedeli varsa burda
Sen istersen kalma burda, nereye gitsen çukur orda
**
Bu sular akar yine (bu sular akar yine)
Bu sular akar yine
Bu çukur dolar yine (bu çukur dolar yine)
Bu çukur dolar yine
**
Bu sular akar yine
Bu çukur dolar yine
Bu sular akar yine
Bu çukur dolar yine