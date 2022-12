Toygar Işıklı

Gecenin Hüznü Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız Hüznüm bile yorgun aah *** Her damla gözyaşımdaki keder umutsuz Sensizlik geceme akar gider mi sonsuz Kalbim yine yorgun aah *** Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş Bir yalnızlık şarkısında Yine uçurum kenarında Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime *** Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş Bir yalnızlık şarkısında Yine uçurum kenarında Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime *** Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız Hüznüm bile yorgun kalbim yine yorgun aah

Gönlüm Göçebe Gönlüm, göçebe Ayaklarım ona uyar Çok sevmekten Korkarım canım yanar *** Bedenine saplanan Hançeri çekip, çıkarır gibi Sıyrıldın korkularımdan Onu, ölüm gibi düşman saydım *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum Yoruldum *** Gönlüm, göçebe Ayaklarım ona uyar Çok sevmekten Korkarım canım yanar *** Bedenine saplanan Hançeri çekip, çıkarır gibi Sıyrıldın korkularımdan Onu, ölüm gibi düşman saydım *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum Yoruldum

Kalbimdeki Sancı Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu Böyle gitmez bilmiyorum ben sonunu Dudaklarımda aşk Kalbimde bir sızı Her günüm gözyaşı Her anım ah acı *** Bekliyorum gelir misin söyle Ağlıyorum bile bile yanıyorum *** Yine bana kalır Senden çektiğim acı Neden beni bulur Bitmek bilmeyen sancı *** Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu Böyle gitmez bilmiyorum ben sonumu Dudaklarımda aşk Kalbimde bir sızı *** Her günüm gözyaşı Her anım ah acı Bekliyorum gelir misin söyle Ağlıyorum bile bile yanıyorum *** Yine bana kalır Senden çektiğim acı Neden beni bulur Bitmek bilmeyen sancı *** Yine bana kalır Senden çektiğim acı Neden beni bulur Bitmek bilmeyen sancı

Sardunyalar En son sardunyalar da soldular Sen orda ben burada yüreğim yanar Bu ayrılık değil ölüm bana Ne olur ağlama kıyamam sana *** Bu aşk saklı içimde Sen de gitme acılarla Olmaz böyle Ayrılık niye *** O masum yüzünde Sessiz çığlıklar gibi her sözün Git desen de kal desen de Yaş dolar gözüm *** O masum teninde Yorgun ellerinde hep hüzün Sensizlikten her nefeste Yaş dolar gözüm *** Dokunma yaralarıma İçimde çıkmaz yollara Yapma, Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma *** Vurma yaralarıma Kar yağmasın baharıma Yapma, Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma *** En son sardunyalar da soldular Sen orda ben burada yüreğim yanar Bu ayrılık değil ölüm bana Ne olur ağlama kıyamam sana *** Bu aşk saklı içimde Sen de gitme acılarla Olmaz böyle Ayrılık niye *** O masum yüzünde Sessiz çığlıklar gibi her sözün Git desen de kal desen de Yaş dolar gözüm *** O masum teninde Yorgun ellerinde hep hüzün Sensizlikten her nefeste Yaş dolar gözüm *** Dokunma yaralarıma İçimde çıkmaz yollara Yapma, Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma *** Vurma yaralarıma Kar yağmasın baharıma Yapma, Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma *** En son sardunyalar da soldular

Sen Bilirsin İnan bu yol çok uzun Ayrılığa dönüyor bak yüzün En başından aşka söz vermedik mi Başka bir sözün yaralar beni *** Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** İnan bu yol çok uzun Ayrılığa dönüyor bak yüzün En başından aşka söz vermedik mi Başka bir sözün yaralar beni *** Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen

Sen Eşittir Ben Gün karanlıksa etrafın bulanıksa Kaderin sana düşmansa benden çok da farklı değilsin Yağmura saygın sonsuzsa aşka hiç inanmıyorsan Zorla günleri sayıyorsan aynı kişi bile olabiliriz *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** Gün yol almışsa efkarın omzundaysa Gözyaşın sana düşmansa benden çok da farklı değilsin Yağmura aşkın sonsuzsa kalbinde saklanıyorsan Zorla günleri sayıyorsan aynı hüznü bile duyabiliriz *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz

Yaprak Dökümü Gün geceye varmadan Toz duman eder bu şehir Yalnızlığa inat iklimler değişir *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Dört duvar *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü Ahh her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü *** Gün geceye varmadan Toz duman eder bu şehir Yalnızlığa inat iklimler değişir *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Dört duvar *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü Ahh her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü