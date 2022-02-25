Toygar Işıklı

Gönlüm, göçebe Ayaklarım ona uyar Çok sevmekten Korkarım canım yanar *** Bedenine saplanan Hançeri çekip, çıkarır gibi Sıyrıldın korkularımdan Onu, ölüm gibi düşman saydım *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum Yoruldum *** Gönlüm, göçebe Ayaklarım ona uyar Çok sevmekten Korkarım canım yanar *** Bedenine saplanan Hançeri çekip, çıkarır gibi Sıyrıldın korkularımdan Onu, ölüm gibi düşman saydım *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum *** Yalın ayak, dikenlere Taşlara basa, basa yürüdüm Bu yükü sırtımdan attım Aşkın gürültüsüne sağır oldum Yoruldum Yoruldum