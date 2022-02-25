Gönlüm Göçebe / Remix Şarkı Sözleri
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Toygar Işıklı
Gönlüm Göçebe / Remix
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Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum
***
Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum