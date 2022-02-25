Sonunda Şarkı Sözleri
Toygar Işıklı Sonunda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Toygar Işıklı Sonunda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sonunda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu
Böyle gitmez bilmiyorum ben sonunu
Dudaklarımda aşk
Kalbimde bir sızı
Her günüm gözyaşı
Her anım ah acı
***
Bekliyorum gelir misin söyle
Ağlıyorum bile bile yanıyorum
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
***
Gönlümdeki küçük bir aşk oyunumu
Böyle gitmez bilmiyorum ben sonumu
Dudaklarımda aşk
Kalbimde bir sızı
***
Her günüm gözyaşı
Her anım ah acı
Bekliyorum gelir misin söyle
Ağlıyorum bile bile yanıyorum
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
***
Yine bana kalır
Senden çektiğim acı
Neden beni bulur
Bitmek bilmeyen sancı
-
Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız
Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız
Hüznüm bile yorgun aah
***
Her damla gözyaşımdaki keder umutsuz
Sensizlik geceme akar gider mi sonsuz
Kalbim yine yorgun aah
***
Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak
Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş
Bir yalnızlık şarkısında
Yine uçurum kenarında
Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime
***
Yok ellerimde aşk sevmek bana yasak
Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş
Bir yalnızlık şarkısında
Yine uçurum kenarında
Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime
***
Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız
Yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız
Hüznüm bile yorgun kalbim yine yorgun aah
-
Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum
***
Gönlüm, göçebe
Ayaklarım ona uyar
Çok sevmekten
Korkarım canım yanar
***
Bedenine saplanan
Hançeri çekip, çıkarır gibi
Sıyrıldın korkularımdan
Onu, ölüm gibi düşman saydım
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
***
Yalın ayak, dikenlere
Taşlara basa, basa yürüdüm
Bu yükü sırtımdan attım
Aşkın gürültüsüne sağır oldum
Yoruldum
Yoruldum
-
En son sardunyalar da soldular
Sen orda ben burada yüreğim yanar
Bu ayrılık değil ölüm bana
Ne olur ağlama kıyamam sana
***
Bu aşk saklı içimde
Sen de gitme acılarla
Olmaz böyle
Ayrılık niye
***
O masum yüzünde
Sessiz çığlıklar gibi her sözün
Git desen de kal desen de
Yaş dolar gözüm
***
O masum teninde
Yorgun ellerinde hep hüzün
Sensizlikten her nefeste
Yaş dolar gözüm
***
Dokunma yaralarıma
İçimde çıkmaz yollara
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
Vurma yaralarıma
Kar yağmasın baharıma
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
En son sardunyalar da soldular
Sen orda ben burada yüreğim yanar
Bu ayrılık değil ölüm bana
Ne olur ağlama kıyamam sana
***
Bu aşk saklı içimde
Sen de gitme acılarla
Olmaz böyle
Ayrılık niye
***
O masum yüzünde
Sessiz çığlıklar gibi her sözün
Git desen de kal desen de
Yaş dolar gözüm
***
O masum teninde
Yorgun ellerinde hep hüzün
Sensizlikten her nefeste
Yaş dolar gözüm
***
Dokunma yaralarıma
İçimde çıkmaz yollara
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
Vurma yaralarıma
Kar yağmasın baharıma
Yapma,
Dudaklarınla kalbime dokunup onu acıtma
***
En son sardunyalar da soldular
-
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen
-
Gün karanlıksa etrafın bulanıksa
Kaderin sana düşmansa benden çok da farklı değilsin
Yağmura saygın sonsuzsa aşka hiç inanmıyorsan
Zorla günleri sayıyorsan aynı kişi bile olabiliriz
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
Gün yol almışsa efkarın omzundaysa
Gözyaşın sana düşmansa benden çok da farklı değilsin
Yağmura aşkın sonsuzsa kalbinde saklanıyorsan
Zorla günleri sayıyorsan aynı hüznü bile duyabiliriz
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa
Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi
Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan
Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir
***
Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz
Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz
-
Gün geceye varmadan
Toz duman eder bu şehir
Yalnızlığa inat iklimler değişir
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Dört duvar
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
Ahh her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
***
Gün geceye varmadan
Toz duman eder bu şehir
Yalnızlığa inat iklimler değişir
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Dört duvar
***
Ah gün bitiyor bak yine
Dün yitiyor kalbime
Her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
Ahh her mevsim bana sonbahar
Yaprak dökümü
-
Uyan sonsuz rüyalardan uyan
Çok geç artık
Çok geç
Dayan ruhum
Bu acıya dayan
Çaresizim
Çok geç
***
Bir günüm daha geçer mi?
Sensiz darmadağınım
Yapayalnızım
Sığındığım limandı
Bu aşk
Nolur kalbine bir bak ah
Ben oradayım
***
Beklemekle diner mi sızı
Sessizliğinin yok mu ilacı?
Gün be gün kanarken
Aşk acısı
Savurur yıkar geçer zamanı.
***
Uyan sonsuz rüyalardan uyan
Çok geç artık
Çok geç
Dayan ruhum
Bu acıya dayan
Çaresizim
Çok geç
***
Bir günüm daha geçer mi?
Sensiz darmadağınım
Yapayalnızım
Sığındığım limandı
Bu aşk
Nolur kalbine bir bak ah
Ben oradayım
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