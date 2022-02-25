Toygar Işıklı

Sen Bilirsin İnan bu yol çok uzun Ayrılığa dönüyor bak yüzün En başından aşka söz vermedik mi Başka bir sözün yaralar beni *** Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** İnan bu yol çok uzun Ayrılığa dönüyor bak yüzün En başından aşka söz vermedik mi Başka bir sözün yaralar beni *** Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen bilirsin Gelme bitsin Yol çok uzun demiştim Ben ki hayata zor yetiştim *** Sen

Adını Yollara Yazdım Benim yaprağımda benim dalımda Bülbül yaptım seni güllere yazdım Hep benim elimde benim dilimde Mızrap yaptım seni tellere yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiirsin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Unutup kalbinden silersin diye Sevdiğime pişman edersin diye Belki bırakıp da gidersin diye Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiir sin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni Yollara yazdım

Aşk Olmazsa Sen benim gibi açamazsın yüreğini Rüzgâr olup esemezsin gökyüzünde Sen benim gibi olamazsın bir tanem Biliyorum *** Sen benim gibi açamazsın yüreğini Rüzgâr olup esemezsin gökyüzünde Sen benim gibi olamazsın bir tanem Biliyorum ve gidiyorum *** Aşk olmazsa olmaz olsun Gün doğmazsa doğmaz olsun Kader deyip gülüp geçerim şansıma *** Aşk olmazsa olmaz olsun Gün doğmazsa doğmaz olsun Kader deyip gülüp geçerim şansıma *** Aşığım aşığım Teninin kokusuna çıkmaz bir sokakta yürüyorum biliyorum *** Aşığım aşık Teninin kokusuna çıkmaz bir sokakta yürüyorum biliyorum

Bizim Hikayemiz Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli *** Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu *** Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemi Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın

Canım Sevgilim Beni durduramazsın, ben aşk dolu ırmağım Beni durduramazsın, ben aşk dolu ırmağım Damarlarından geçip, kalbine akacağım Damarlarından geçip, kalbine akacağım *** Kemer olup saracağım ince belini Tarak olup çözeceğim saçın telini Kadeh olup öpeceğim dudaklarını *** Benim bütün derdim sensin canım sevgilim Benim bütün derdim sensin canım sevgilim *** Tanrı birbirimizi, sevmek için yaratmış Tanrı birbirimizi, sevmek için yaratmış Aşka yalan diyorsun, aşkı Allah yaratmış Aşka yalan diyorsun, aşkı Allah yaratmış *** Seni sevmek bir günahsa, bin günah olsun Aşkın beni öldürse de, canın sağ olsun Vazgeçemem artık senden haberin olsun Benim bütün derdim sensin canım sevgilim *** Benim bütün derdim sensin canım sevgilim Benim bütün arzum sensin canım sevgilim Benim bütün derdim sensin canım sevgilim

Yalnızlığım Bir yıldızla bir çiğ tanesi Paylaştılar karanlığı Bir ayazla dağ ateşi Bölüştüler yalnızlığı Keşke bende kar olsaydım Bir dağ bulup da yağsaydım *** Efkar dolu başımı Bir omuza rastlasaydım Yalnızlığım yalnızlığım Kalp yarası yalnızlığım Taşı bile yosun sarar Seni kimle paylaşırım *** Bir rüzgarla gül yaprağı Yaşadılar bu duyguyu Bir dalgayla ay ışığı Seviştiler gece boyu Bir sarmaşık dal olsaydım *** Özlemine sarılsaydım Tek başıma böyle değil Bir omuzda ağlasaydım