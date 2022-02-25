Aşk Olmazsa Şarkı Sözleri
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Toygar Işıklı
Aşk Olmazsa
-
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
İnan bu yol çok uzun
Ayrılığa dönüyor bak yüzün
En başından aşka söz vermedik mi
Başka bir sözün yaralar beni
***
Son gelince elden gelen koca bir hiçtir anlarsın
Yok yere beni nasıl kırdığın aklına gelir ağlarsın
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen bilirsin
Gelme bitsin
Yol çok uzun demiştim
Ben ki hayata zor yetiştim
***
Sen
-
Benim yaprağımda benim dalımda
Bülbül yaptım seni güllere yazdım
Hep benim elimde benim dilimde
Mızrap yaptım seni tellere yazdım
***
Damarımdasın sen her an kanımda
Hep kollarım da ol her an yanımda
Bir şiirsin artık hep dudağımda
Şarkı yaptım seni dillere yazdım
Ben şimdiden seni yollara yazdım
***
Unutup kalbinden silersin diye
Sevdiğime pişman edersin diye
Belki bırakıp da gidersin diye
Ben şimdiden seni yollara yazdım
***
Damarımdasın sen her an kanımda
Hep kollarım da ol her an yanımda
Bir şiir sin artık hep dudağımda
Şarkı yaptım seni dillere yazdım
Ben şimdiden seni Yollara yazdım
-
Sen benim gibi açamazsın yüreğini
Rüzgâr olup esemezsin gökyüzünde
Sen benim gibi olamazsın bir tanem
Biliyorum
***
Sen benim gibi açamazsın yüreğini
Rüzgâr olup esemezsin gökyüzünde
Sen benim gibi olamazsın bir tanem
Biliyorum ve gidiyorum
***
Aşk olmazsa olmaz olsun
Gün doğmazsa doğmaz olsun
Kader deyip gülüp geçerim şansıma
***
Aşk olmazsa olmaz olsun
Gün doğmazsa doğmaz olsun
Kader deyip gülüp geçerim şansıma
***
Aşığım aşığım
Teninin kokusuna
çıkmaz bir sokakta yürüyorum biliyorum
***
Aşığım aşık
Teninin kokusuna
çıkmaz bir sokakta yürüyorum biliyorum
-
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
Seni gördüğüm o günden beri
Kalbim perişan gönlüm bir deli
***
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
Sana yazdım beni anlatan
Aşkımla dolu bu sözlerimi
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
Olmayacak bir dua mıydı bu
Allah'ım bana reva mıydı bu
***
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu bir aşk mıydı bu
Yoksa hemen sonu gelecek
Acıyla dolu bir aşk mıydı bu
***
İşte bu bizim hikayemiz
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
İşte bu bizim hikayemi
Öyle saf öyle temiz
Kenetlenmiş ayrılamaz
Kalbimizde ellerimiz
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
***
Kanımda canımda dört yanımda
Senden başka hiç kimse olmasın
Bir gün dönsen yeter bana
Gözlerim yolda kalmasın
-
Beni durduramazsın, ben aşk dolu ırmağım
Beni durduramazsın, ben aşk dolu ırmağım
Damarlarından geçip, kalbine akacağım
Damarlarından geçip, kalbine akacağım
***
Kemer olup saracağım ince belini
Tarak olup çözeceğim saçın telini
Kadeh olup öpeceğim dudaklarını
***
Benim bütün derdim sensin canım sevgilim
Benim bütün derdim sensin canım sevgilim
***
Tanrı birbirimizi, sevmek için yaratmış
Tanrı birbirimizi, sevmek için yaratmış
Aşka yalan diyorsun, aşkı Allah yaratmış
Aşka yalan diyorsun, aşkı Allah yaratmış
***
Seni sevmek bir günahsa, bin günah olsun
Aşkın beni öldürse de, canın sağ olsun
Vazgeçemem artık senden haberin olsun
Benim bütün derdim sensin canım sevgilim
***
Benim bütün derdim sensin canım sevgilim
Benim bütün arzum sensin canım sevgilim
Benim bütün derdim sensin canım sevgilim
-
Bir yıldızla bir çiğ tanesi
Paylaştılar karanlığı
Bir ayazla dağ ateşi
Bölüştüler yalnızlığı
Keşke bende kar olsaydım
Bir dağ bulup da yağsaydım
***
Efkar dolu başımı
Bir omuza rastlasaydım
Yalnızlığım yalnızlığım
Kalp yarası yalnızlığım
Taşı bile yosun sarar
Seni kimle paylaşırım
***
Bir rüzgarla gül yaprağı
Yaşadılar bu duyguyu
Bir dalgayla ay ışığı
Seviştiler gece boyu
Bir sarmaşık dal olsaydım
***
Özlemine sarılsaydım
Tek başıma böyle değil
Bir omuzda ağlasaydım
-
Yar Gittin Gittin Ellere
Dönsen De Kar Etmez Dünlere
Acılarım Aldı Seni Benden
Dokunma Kanayan Sevgime
***
Unuttuğun her şeyi al götür durma
Sevdam acıyor artık vurma
Bırak ellerimi ellerini tutmaz ki
Sen beni sevsen de yüreğim unutmaz ki
***
Yar gittin gittin ellere
Dönsen de kar etmez dünlere
Acılarım aldı seni benden
Dokunma kanayan sevgime
***
Aşkın yüreğimde saklı duruyor
Onu da alma benden yüreğim acıyor
Bırak ellerimi ellerini tutmaz ki
Sen beni sevsen de yüreğim unutmaz ki
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