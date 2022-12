Toygar Işıklı

Gün karanlıksa etrafın bulanıksa Kaderin sana düşmansa benden çok da farklı değilsin Yağmura saygın sonsuzsa aşka hiç inanmıyorsan Zorla günleri sayıyorsan aynı kişi bile olabiliriz *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** Gün yol almışsa efkarın omzundaysa Gözyaşın sana düşmansa benden çok da farklı değilsin Yağmura aşkın sonsuzsa kalbinde saklanıyorsan Zorla günleri sayıyorsan aynı hüznü bile duyabiliriz *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** En sevdiğin şarkı yalansa hayatının filmi hayatsa Bir de hayatın tümüyle yalansa karşılaşmamız an meselesi Hayatının kitabı mutluluksa sardunyaları mırıldanıyorsan Deniz görmeden yaşayamıyorsan sen eşittir ben demektir *** Eminim bir gün senle buluşup bir şeyler içeceğiz Hatta belki eskileri anacağız dertleşeceğiz

Benim yaprağımda benim dalımda Bülbül yaptım seni güllere yazdım Hep benim elimde benim dilimde Mızrap yaptım seni tellere yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiirsin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Unutup kalbinden silersin diye Sevdiğime pişman edersin diye Belki bırakıp da gidersin diye Ben şimdiden seni yollara yazdım *** Damarımdasın sen her an kanımda Hep kollarım da ol her an yanımda Bir şiir sin artık hep dudağımda Şarkı yaptım seni dillere yazdım Ben şimdiden seni Yollara yazdım