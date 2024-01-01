Toygar Işıklı

-
Dün.. bugün.. yarın..
Umut eder bir yanım.
Bu son değil ,baslangıç
Biliyorum.
Yağmurun sesi anlatıyor bize herşeyi
Yüzümde bir tebessüm dinliyorum...
Bu acılar elbet biter
Hayat yine devam eder
Bekliyorum...
Neler neler gelir geçer
Herşey unutulur
Bir ümitle yeni bir gün başlar..
Gelsede son bahar
Hayat gülümsüyor akıp gidiyorken zaman
A yine bir gün baslar...
Yepyeni, umutlar...
Gelsede sonbahar...
-
Başucuma mektup bırakmış, ve gitmiş
Kısacık bir mektupla beni, terk etmiş
Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim
Her şey dünyaya ait ben ona aitim
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
Her şey hallolur tastamam
***
Tamam haklıydı belki de; değiştim
Söz ver ne olur hiç değişme, demiştim
O zamanlar başkaydı her şey şimdi sakinim
Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
***
Her şey hallolur tastamam
***
Sensiz, yaşlanamam
Nefes alamam, ama
Bir kez sesini duysam
Senden, uzaklaşamam
Yolu bulamam, ama
Bir kez, elini tutsam
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
Her şey hallolur tastamam
-
Bir hikayem var
Bir hikayem bitmedi
Yorgandan yastıktan
Kokusu gitmedi
***
Yaz bana ne yazarsan yaz doktor
Ağladım ağlamaklar yetmedi
Yaz bana ne yazarsan yaz doktor
Ağladım ağlamaklar yetmedi
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Hava kapanır eser batıdan
Bir çocuk evine döner yatıdan
Soy beni sol baştan soy doktor
Al beni kurtar bu sıkıntıdan
Soy beni sol baştan soy doktor
Al beni kurtar bu sıkıntıdan
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Bitince kara kışlar
Ulaşır ona mektubumla kuşlar
Dinince yakarışlar
Belki de yeni bir ömür başlar
***
Geçince kara kışlar
Ulaşır ona mektubumla ve kuşlar
Dinince yakarışlar
Belki de yeni bir ömür başlar
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
-
Dilerdik Pir-i Şah
Uçmak o diyara
Filitreli cigara
Ve sunturlu bir nara
***
Duyulur sesimiz
Alem-i berzahta
Evi evde bıraktık
Refikalar nikahta
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
***
Dilerdik Pir-i Şah
Uçmak o diyara
Filitreli cigara
Ve sunturlu bir nara
***
Duyulur sesimiz
Alem-i berzahta
Evi evde bıraktık
Refikalar nikahta
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
***
Yükle marşandize dizine kadar
Şiir de lazımsa
Bahr-i hazerler el sallar
Şairi nazımsa
Kaldır o gemileri cebine de sakla
İçin sıkıldıysa
Zeval-i eleme de çıplak ayakla
Var oluyorduysa
-
Yalnızım yine yalnız, sensiz, sessiz, boş evimde
Kelimeler anlamsız, yırtık bir resim elimde
Boş ver sen onları
Acımasız sonları
***
Geri gel, o yolları boşver
Vur beni, vur, cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha kaz derinde yaralar
***
Dön geri, sev beni bu aralar
Vur beni, vur, cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha, kaz derinde yaralar
Dön geri, sev beni bu aralar
***
Yalnızım yine yalnız, sensiz, sessiz boş evimde
Kelimeler anlamsız, yırtık bir resim elimde
Boş ver sen onları
Acımasız sonları
Geri gel, o yolları boşver
***
Vur beni, vur, cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha, kaz derinde yaralar
Dön geri, sev beni bu aralar
***
Vur beni, vur cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha, kaz derinde yaralar
Dön geri, sev beni bu aralar
***
Her yer paramparça, her yer kan
Bitmek bilmeyen son bir an
Kayıp gider ellerimin altından
Son bir kez gül, dursun zaman
Dursun zaman
***
Vur beni, vur cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha, kaz derinde yaralar
Dön geri, sev beni bu aralar
***
Vur beni, vur cebimde anılar
Kalbimde bir çocuk yaralı var
Kaz daha, kaz derinde yaralar
Dön geri, sev beni bu aralar
-
Dur aman damarıma öylece basma
Yâr dolayamadı boynuma tasma
Gel, be gel, bi' gel de içeri
Ayağının altına eteklerin ile
Al, be al, bi' al beni yanına
Bana köyümden bi' selâm gerek
***
Gel, be gel, bi' gel de içeri
Ayağının altına eteklerin ile
Al, be al, bi' al beni yanına
Bana köyümden bi' selâm gerek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
***
Aşk güzel olanı kalbe seçince
Meşk oyunları hızlı geçince
Dur, be dur, bi' dur da gideyim
Köylüme şehirden haberler edeyim
Yaz, be yaz da, yaz bunu kağıda
Bana köyümden bi' selam gerek
***
Dur, be dur, bi' dur da gideyim
Köylüme şehirden haberler edeyim
Yaz, be yaz da, yaz bunu kağıda
Bana köyümden bi' selam gerek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
***
İçerim yanar ah içince
Fikri aklı selim terk edince
Sorarım yare ince ince
Haber et bana selâm gelince
***
Aşarım dağları delerek
Yollarımda bu dağlara ne gerek
Paralandı gurbet elde bu yürek
Bana köyümden bi' selâm gerek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
***
Kayboldum bulunmam gerek
Esir oldum kurtulmam gerek
Zincirlendim taşlara
Döktüğüm onca yaşlara
Değmezmiş eyvallah demek
-
Dem aydınlandı sahneler
Kapandı meyhaneler
O gözler bana bir baktı
Bir yandı bir söndü şehirler
O eller beni bir tuttu
Durdu ırmaklar nehirler
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
***
Dem ellerin tenime değer
Hayat ne boşmuş meğer
Demdir o birtanemdir o
Dem söyle sen de aşıksan eğer
Demdir acıma merhemdir o
Sen varsan yaşamak sana değer
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
***
Dem hadi gel yanıma
Al beni kollarına
Şimdilik ayrıyız ama
Düştüm yine yollarına
Dem bir dokun tenime
Deysin elin ellerime
Şimdilik ayrıyız ama
Yeter benim hasretime
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
***
Bir tutam sevdanı ver dem
Yaşamak sensin madem
Al beni çek götür uzaklara
Aşk neymiş görsün alem
-
Aaa aaa aaa
Her iş başka her kız başka problem
***
Maç bitmiş eve varmadan
Uyudum sigaram sönmeden
Her risk başka her lüks başka özlem
Her iş başka her kız başka problem
***
Bulutlu hava yine açmadı
Hatun bana gece neşe saçmadı
Yüklene yüklene oldum cümlede yüklem
Her iş başka her kız başka problem
***
Aaa aaa aaa
Her iş başka her kız başka problem
***
Bir derdim başlar bir biter gider
Her gün elem her gün keder
İndir silahını kader yeter
Gözlerimde makul bir normale özlem
Her iş başka her kız başka problem
***
Aaa aaa aaa
Her iş başka her kız başka problem
***
Bezim yokken bu tarakta
Yattı kupon son ayakta
Şansım yok zaten karşı bana ailem
Her iş başka her kız başka problem
***
Patron geri adım atmadı
Hesaba bu ay para yatmadı
Allahım bitmek bilmez mi çilem
Her iş başka her kız başka problem
***
Aaa aaa aaa
Her iş başka her kız başka problem
***
Bir derdim başlar bir biter gider
Her gün elem her gün keder
İndir silahını kader yeter
Gözlerimde makul bir normale özlem
Her iş başka her kız başka problem
***
Aaa aaa aaa
Her iş başka her kız başka problem
***
Her iş başka her kız başka problem
Her iş başka her kız başka problem
Her iş başka her kız başka problem
-
Çökmüş şehre bir karanlık
Bir yere gitmem ben artık
Kaçmak olmaz bu davadan
Mutlu olmak bedavadan
***
Özgürlüktür benim şarkım (lady)
Herkese söylemek hakkım
Sözüm sözden cayanlara (Kerem, Kerem, Kerem)
Özünde durmayanlara (abi)
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
***
Kirlenmiş bomboş sokaklar (go on, go on, go on)
Etrafta zalim korkaklar (she's up, she's up)
Gel sen de şaşma yönünden (Boojakah)
Kaçma kaçılmaz ölümden (got it)
***
Gökler denizler aşkımız (sakka)
Asla bölünmez şarkımız (hahaha)
Sözüm sözden cayanlara (got it)
Özünde durmayanlara (ya, ya, ya, ya, ya, ya)
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
***
Düşmanını aşkla oyala
Adalet yoksa kaçma kovala
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
***
Kaçak kaçak nereden
Bir çayımı içmeden
Yol yollar hep uçsuzdur
Polis suçsuzdur demeden
-
Sen gel yanıma öyle durma
Canıma değiyor o neşen var ya
Ah kıyamam gözleri yıldız gibi
Parlar, parlar, parlar
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
***
Sen gül aman ah kaşını çatma
Yaralı canına yeni dertler katma
Ah kıyamam her gece bebek gibi
Ağlar, ağlar, ağlar
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
***
Böylesini görmedim
(Ne güzel kaş ah, ne güzel göz)
Hiç bir şarkıdan da duymadım
(Böyle hoş ses ah ne güzel söz)
Böyle sevmedim sevilmedim
(Ah ne hoştu, ah ne özel)
Sen bir gülsen bana yeter
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
***
Gel içelim bu gece karanlık çökünce
Birden beter oldum resmini görünce
Bir ara bir sor
Özle beni
Şarkımı dinleyince
-
Sen gül yine açsın çiçekler yüzünde
Ben yine yalnız ben perişan
Sen bana bakma mutsuzum ben çok yerimde
İhtiyar bir ruhum her şeye karışan
Sen bana bakma mutsuzum ben çok yerimde
İhtiyar bir ruhum her şeye karışan
***
Bir ışık yaksan
Bir adım atsan
Artık hiç yoksan ben
Senin olmadan ölemem
***
Verdiğim sözden dönemem
Zaman sensiz geçmiyor madem
Ömrüm hiç bitmeyen bir matem
Sensin benim tek meselem
***
Verdiğim sözden dönemem
Zaman sensiz geçmiyor madem
Ömrüm hiç bitmeyen bir matem
Sensin benim tek meselem
***
Sen beni öpsen bu kabuslar geçerdi
Ben yine hasta
Ben alıngan
Bırakıp gitsen çiçeklerim küserdi
Dudağı bükük bir çocuk gibi kırılgan
Bırakıp gitsen çiçeklerim küserdi
Dudağı bükük bir çocuk gibi kırılgan
***
Bir ışık yaksan
Bir adım atsan
Artık hiç yoksan ben
Senin olmadan ölemem
***
Verdiğim sözden dönemem
Zaman sensiz geçmiyor madem
Ömrüm hiç bitmeyen bir matem
Sensin benim tek meselem
***
Sensin benim tek meselem
Verdiğim sözden dönemem
Zaman sensiz geçmiyor madem
Ömrüm hiç bitmeyen bir matem
Sensin benim tek meselem