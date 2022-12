Gün geceye varmadan Toz duman eder bu şehir Yalnızlığa inat iklimler değişir *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Dört duvar *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü Ahh her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü *** Gün geceye varmadan Toz duman eder bu şehir Yalnızlığa inat iklimler değişir *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Dört duvar *** Ah gün bitiyor bak yine Dün yitiyor kalbime Her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü Ahh her mevsim bana sonbahar Yaprak dökümü