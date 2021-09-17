Geleneksel Türk Halk müziğinde Trabzon yöresi, ayrıcalıklı ve önemli bir konumdadır. Şehir müziği ve köy halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki kategori de günümüze değin varlığını sürdürmektedir. Son yıllarda, başta Trabzon yöresi olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesindeki yaygın adıyla ‘Kolbastı Müziği / Oyununun modern dans figürleriyle bezenerek Türkiye genelinde popülerleşmesi, hatta dünyaya yayılmasına ön ayak olunması dikkat çekicidir. Günümüz eğlence kültürünün vazgeçilmezi olmuş olan bu oyun, yörede ‘Hop-tek’ veya ‘Foroz kesmesi’ adlarıyla bilinmektedir. Trabzon yöresinde kullanılan çalgılara bakıldığında bağlama, cura, kemençe, dilli kaval, dilsiz kaval, zurna, davul, zilli maşa, zil, kaşık ve tef gibi çalgıların varlığı görülmektedir. Bunlar haricinde yörede yaygın olan nefesli sazlara baktığımız zaman dilli kaval, dilsiz kaval ve zurna çalgılarını görülmektedir. İl genelinde çalınan enstrümanların başında kemençe gelir. Kemençe hem türkü icrasında hem de horon oyunlarında kullanılır. Kemençeye bazı yörelerde zurna, kaval ve davul eşlik eder.