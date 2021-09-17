×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Trabzon Türküleri

Trabzon Türküleri

Yöresel Türküler

Takip Et Şarkı Sözleri

Geleneksel Türk Halk müziğinde Trabzon yöresi, ayrıcalıklı ve önemli bir konumdadır. Şehir müziği ve köy halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır ve her iki kategori de günümüze değin varlığını sürdürmektedir. Son yıllarda, başta Trabzon yöresi olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesindeki yaygın adıyla ‘Kolbastı Müziği / Oyununun modern dans figürleriyle bezenerek Türkiye genelinde popülerleşmesi, hatta dünyaya yayılmasına ön ayak olunması dikkat çekicidir. Günümüz eğlence kültürünün vazgeçilmezi olmuş olan bu oyun, yörede ‘Hop-tek’ veya ‘Foroz kesmesi’ adlarıyla bilinmektedir. Trabzon yöresinde kullanılan çalgılara bakıldığında bağlama, cura, kemençe, dilli kaval, dilsiz kaval, zurna, davul, zilli maşa, zil, kaşık ve tef gibi çalgıların varlığı görülmektedir. Bunlar haricinde yörede yaygın olan nefesli sazlara baktığımız zaman dilli kaval, dilsiz kaval ve zurna çalgılarını görülmektedir. İl genelinde çalınan enstrümanların başında kemençe gelir. Kemençe hem türkü icrasında hem de horon oyunlarında kullanılır. Kemençeye bazı yörelerde zurna, kaval ve davul eşlik eder.

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yol Gider Mi

Trabzon Türküleri 03:33
02

Yaylanın Çimenine

Trabzon Türküleri 02:51
03

Tarlaya Ektim Soğan

Trabzon Türküleri 04:41
04

Oynayın Gız Oynayın

Trabzon Türküleri 03:15
05

Oy Benum Sevdiceğum

Trabzon Türküleri 03:44
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Trabzon Türküleri

Trabzon Türküleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı