Kahveciler Kahve Koyar Fincana Dudakları Benzer Leyl-i Mercana Vay Sürmelim Vay Vay Sürmeli Vay Vay Vay Var Sürmelim Vay * Azrail Gel Sen De Kıyma Bu Cana Kıyan Ellerine Kurban Olduğum Sürmelim Vay Vay Sürmeli Vay Vay Vay Var Sürmelim Vay * Of Of Of Kaşlar Kara Gözler Ela Kirpikleri Sürmelim Vay Vay Vay Sürmelim Vay Seni Alıp Bu Diyardan Gitmeli Vay Vay Var Sürmelim Vay * Odalar Yaptırdım Gelip Geçmeye Çeşmeler Yaptırdım Suyun İçmeye Vay Sürmelim Vay Vay Sürmeli Vay Vay Vay Var Sürmelim Vay