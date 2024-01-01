Maçka Yolları Taşlı Şarkı Sözleri
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Trabzon Türküleri
Maçka Yolları Taşlı
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Oy. Maçka yolları taşlı,
Gel uyu kalem kaşlı.
Ne oldu sana yavrum,
Böyle gözlerin yaşlı.
*
Yukarı gel yukarı,
Irmağın gözündeyum.
Eller ne derse desin,
Ben yine peşundeyum.
*
Dereler akar akar,
Garişir denizlere.
Gurban olayım yavrum,
O sevdali gözlere.
*
Gız tarlanın taşları,
Duman değil gar idi,
Sevdiğum senin ilen,
Ne günlerum var idi.