Oy Benum Sevdiceğum Şarkı Sözleri
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Trabzon Türküleri
Oy Benum Sevdiceğum
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Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
İstanbullarda ara
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına