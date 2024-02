Trabzon Türküleri

Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy Beni Rizede ara Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy İstanbullarda ara Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına