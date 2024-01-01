Trabzon Türküleri

Haydi gel Tarlaya ektim soğan Tarlaya ektim soğan Bitmedi yedi doğan Bitmedi yedi doğan Hep mi güzel oluyor Hep mi güzel oluyor Senin anandan doğan Senin anandan doğan Oy, oy niye Kızım niye, niye Ölürüm yar Yar diye, diye Oy, oy niye Kızım niye, niye Ölürüm yar Yar diye, diye Boynunda iki lira Boynunda iki lira Ver birini ver hediye Ver birini ver hediye Derdini senden bulur Derdini senden bulur Ananı sorar durur Ananı sorar durur Oy, oy niye Kızım niye; niye Ölürüm yar Yar diye, diye Oy, oy niye Kızım niye, niye Ölürüm yar Yar diye, diye Uh, uh, uh, uh Ah Tarlaya ektim soğan Tarlaya ektim soğan Bitmedi yedi doğan Bitmedi yedi doğan Oy, oy niye Kızım niye, niye Ölürüm yar Yar diye, diye Oy, oy niye Kızım niye; niye Ölürüm yar Yar diye, diye Haydi gel Oy