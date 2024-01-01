Tarlaya Ektim Soğan Şarkı Sözleri
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Trabzon Türküleri
Tarlaya Ektim Soğan
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Haydi gel
Tarlaya ektim soğan
Tarlaya ektim soğan
Bitmedi yedi doğan
Bitmedi yedi doğan
Hep mi güzel oluyor
Hep mi güzel oluyor
Senin anandan doğan
Senin anandan doğan
Oy, oy niye
Kızım niye, niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Oy, oy niye
Kızım niye, niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Boynunda iki lira
Boynunda iki lira
Ver birini ver hediye
Ver birini ver hediye
Derdini senden bulur
Derdini senden bulur
Ananı sorar durur
Ananı sorar durur
Oy, oy niye
Kızım niye; niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Oy, oy niye
Kızım niye, niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Uh, uh, uh, uh
Ah
Tarlaya ektim soğan
Tarlaya ektim soğan
Bitmedi yedi doğan
Bitmedi yedi doğan
Oy, oy niye
Kızım niye, niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Oy, oy niye
Kızım niye; niye
Ölürüm yar
Yar diye, diye
Haydi gel
Oy