Trabzon Türküleri

Yaylanun çimenine oturdum iki saat Aldi beni bi' merak, ne tutun var, ne kağat Ne oldi sana aklum? Niye daldun derine? Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine * Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine Vurdi sabah rüzgari, yağmur ilen karişuk Benum gozlerum, islanma alişuk Ah duman, kara duman, ağlarsun merağumdan * Götur sevduğum yare, tutsana kollarumdan Götür sevduğum yare, tutsana kollarumdan Derdumi kima derdum, puğar senda olmazsan? Benda gülmek isterdum, ey gözlerum dolmazsan * Bəddua edeceğum puğar suyun kurusun Söyle sana bu aşuk, hangi yolda yürusun? Söyle sana bu aşu, hangi yolda yürusun? Karşiya çimenlerun, ne da güzel suyi var * Derdumden türki derum, eller bilur huyi var Yaylanun çimenine, yattum uyuyamadum Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum

O an, kulakların çınlasın Seni buradan, andığımda Aman, sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** O an, dudakların sızlasın Başka biri, öptüğünde Aman, sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur, unutulur? *** Ne yapalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** N'apalım, bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki bu sahiller, unutulur mu? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur? *** Unutulmaz, unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar, yaşananlar Nasıl olur unutulur?