Unutulmaz Şarkı Sözleri
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Trabzon Türküleri
Unutulmaz
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Yaylanun çimenine oturdum iki saat
Aldi beni bi' merak, ne tutun var, ne kağat
Ne oldi sana aklum? Niye daldun derine?
Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine
*
Koyamazsun kimseyi, sevduğunun yerine
Vurdi sabah rüzgari, yağmur ilen karişuk
Benum gozlerum, islanma alişuk
Ah duman, kara duman, ağlarsun merağumdan
*
Götur sevduğum yare, tutsana kollarumdan
Götür sevduğum yare, tutsana kollarumdan
Derdumi kima derdum, puğar senda olmazsan?
Benda gülmek isterdum, ey gözlerum dolmazsan
*
Bəddua edeceğum puğar suyun kurusun
Söyle sana bu aşuk, hangi yolda yürusun?
Söyle sana bu aşu, hangi yolda yürusun?
Karşiya çimenlerun, ne da güzel suyi var
*
Derdumden türki derum, eller bilur huyi var
Yaylanun çimenine, yattum uyuyamadum
Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum
Yar senden başkasini, gönlüme koyamadum
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O an, kulakların çınlasın
Seni buradan, andığımda
Aman, sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
O an, dudakların sızlasın
Başka biri, öptüğünde
Aman, sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur, unutulur?
***
Ne yapalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
N'apalım, bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki bu sahiller, unutulur mu?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
***
Unutulmaz, unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar, yaşananlar
Nasıl olur unutulur?
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