Se, li'som sidst Står du der og laver øjne Uh, så bevidst, imod mig Står og ser ud Som om det er no'et du leger Jeg spytter ud nu, for ved du hva' du er? Du er fuld af løgn Når du si'r vi kun er venner Jeg er med på spøg'n lidt endnu Og før der går et døgn Så tror jeg dine løgne ender For du slår gnister når du rør' ved mig Du spiller op Og underholder dine venner Det holder op første gang Hvor du ka' se At det er os to og du end'lig vil være ved At alt det jeg si'r er sandt Du er fuld af løgn Når du si'r vi kun er venner Jeg er med på spøg'n lidt endnu Og før der går et døgn Så tror jeg dine løgne ender For du slår gnister når du rør' ved mig Bare puds din glorie, kør en kølig stil Fortæl en ny historie, du ka' gøre som du vil For jeg kan se at... (Jeg kan se at...) Du er fuld af løgn Tyd'lig som en åben bog Så gi' mig fire døgn, kun med dig Du er fuld af løgn Når du si'r vi kun er venner Jeg er med på spøg'n lidt endnu Og før der går et døgn Så tror jeg dine løgne ender For det' så enkelt, du er lun som jeg For du slår gnister når jeg rør' ved dig Det' så enkelt, du er lun på mig