Troels Gustavsen

Ka' vi glemme de ord vi sagde Tænk hvis vi ku' starte forfra Et andet sted, bare dig og mig Ud af byen, i din bil Vi ku' tage til verdens ende Forsvinde væk, bare dig og mig Du er, alt det som jeg ik' er Ser alt det jeg ik' ser Baby, kom nu Tror du på knuste hjerter? Tror du de heler igen? Jeg passer på dit, hvis du bli'r her Os to mod verden Jeg ved jeg har knust dit hjerte Der er nogen, der siger hjerter ka' glemme Tror du det bli'r godt igen? Uh uh uh uh uh uh tror du uh uh uh uh tror du det bliver godt igen? Jeg ka' se, du har grædt Tænk hvis vi ku' dele smerte Det regner lidt på dig og mig Tag min hånd, vi stikker af Langt over alle bjerge Det lige meget, hvor vi ender henne Tror du på knuste hjerter? Tror du de heler igen? Jeg passer på dit, hvis du bli'r her Os to mod verden Jeg ved jeg har knust dit hjerte Der er nogen, der siger hjerter ka' glemme Tror du det bli'r godt igen? Uh uh uh uh uh uh tror du uh uh uh uh tror du det bliver godt igen? Jeg ser det klart Når du bare Alt det der er, inde i mig Du alt jeg vil, vi faret vild Jeg går ik' u-uden dig Tror du på knuste hjerter? Tror du de heler igen? Jeg passer på dit, hvis du bli'r her Det os to mod verden Tror du på knuste hjerter? Tror du de heler igen? Jeg passer på dit, hvis du bli'r her Os to mod verden Det os to mod verden Jeg ved jeg har knust dit hjerte Der er nogen, der siger hjerter ka' glemme Tror du det bli'r godt igen? Uh uh uh uh uh uh tror du uh uh uh uh tror du det bliver godt igen? Uh uh uh uh uh uh tror du uh uh uh uh tror du det bliver godt igen?