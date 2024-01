Troels Gustavsen

Læg dig på et fortov Gennembanket gul og blå Trafikken kører videre Åh uh åhh åhh åh Klovnen i et cirkus Ja, de griner af medlidenhed Alt jeg ser i spejlet er Er en vittighed Bare fordi jeg' fortabt Betyder ikk jeg' en taber For man kan godt gå ned Uden at gi' op Bare fordi jeg har grædt Betyder ikk' at jeg flæber For man kan godt gå ned Uden at gi op Sidder på en parkbænk Jeg' stadig bare en stående joke Føler mig så gudsforladt Åh uh åhh åhh åh Jeg har pokerfjæs udenpå Jeg' så uforløst indeni Ja, livet er en labyrint Og jeg' faret vild Bare fordi jeg' fortabt Betyder ikk jeg' en taber For man kan godt gå ned Uden at gi' op Bare fordi jeg har grædt Betyder ikk' at jeg flæber For man kan godt gå ned Uden at gi op Uh åh uh åh uh åh Jeg griner og græder Uh åh uh åh uh åh Jeg' lykkelig og fortabt Tal til mig, hey hva' var det du sagde? Tab alt, elsk det der' tilbage Mærk smerten trænge ud i din krop Man kan godt gå ned uden at gi' op Bare fordi jeg' fortabt Betyder ikk jeg' en taber For man kan godt gå ned Uden at gi' op Og bare fordi jeg har grædt, ja Betyder ikk' at jeg flæber For man kan godt gå ned, ja, ah Uden at gi op Uh åh uh åh uh åh Jeg griner og græder Uh åh uh åh uh åh (åh uh uh uh) Jeg' lykkelig og fortabt (lyk'lig og fortabt) Uh åh uh åh uh åh Tal til mig, hey hva' var det du sagde? Uh åh uh åh uh åh Tab alt, elsk det der' tilbage Uh åh uh åh uh åh Mærk smerten trænge ud i din krop Man kan godt gå ned uden at gi' op