Burası Muş'tur Güzel Muş'um, garibim, yetimim, bi kesim hasretim benim Sevdiğini Yemen'e gönderdiler Bir çift kundurası, bir fesi geldi Kendisi Cennet'e girdi dediler Avar dedin, şivan ettin, ağladın Burası Muştur dedin adını sadonu feryadına çaldılar * Soyunu sopunu bilmediklerin * Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölüm yok bu ne şivandır Şu yemen elleri ne de yamandır Ano yemendir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muştur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep nedendir

Gözyaşı(Hala Aşksın Sen) Hala aşksın sen, ama sadece şarkılarda * Sırılsıklam bir özlemdi gözlerimden akan Damla damla bir ümitle içimde oyalanan Dokunmanın coşkusuyla taştı boşaldı birden Saklanamaz bir çağlayışla kurtuldu esaretten * Evet sendin beklenen Evet sendin istenen Eksikliği gözlenen * Yokluğunda özlenen Asabiydim ondandı Hep mutsuzdum ondandı Yıllar yılı saklandı * Gözyaşıyla kutlandı Gidişin de çok ani oldu ya gelişin gibi İşin doğrusu varlığına alışmaktan daha zor oldu Yokluğuna alışmak * Ha, alıştım mı? bilmiyorum Ama mecbur olduğumu biliyorum Boşver, coşkusu da çok güzeldi varlığının Yokluğunun acısı da hiç fena değil hani * Soranlara neden böyleyim bilmediğimi söyledim Yalandı bu sensizlikti, keyifsizlik sebebim Gelişinle eksik parçam bir anda tamamlandı Sen de gördün ya o an sevinçten nasıl da ağlandı * Evet sendin beklenen Evet sendin istenen Eksikliği gözlenen Yokluğunda özlenen * Asabiydim ondandı Hep mutsuzdum ondandı Yıllar yılı saklandı Gözyaşıyla kutlandı Evet sendin, evet sendin beklenen

Gelincik Hala aşksın sen, ama sadece şarkılarda Sırılsıklam bir özlemdi gözlerimden akan Damla damla bir ümitle içimde oyalanan Dokunmanın coşkusuyla taştı boşaldı birden * Saklanamaz bir çağlayışla kurtuldu esaretten * Evet sendin beklenen Evet sendin istenen Eksikliği gözlenen Yokluğunda özlenen * Asabiydim ondandı Hep mutsuzdum ondandı Yıllar yılı saklandı Gözyaşıyla kutlandı * Gidişin de çok ani oldu ya gelişin gibi İşin doğrusu varlığına alışmaktan daha zor oldu Yokluğuna alışmak Ha, alıştım mı? - Bilmiyorum

Acaip Kadın (Kendimi Tutuyorum) Bir şey anlatmıyor mu umursamaz duruşum Bir şey anlatmıyor mu somurtup oturuşum Bir şey anlatmıyor mu saatlerce susuşum Bir şey anlatmıyor mu bu gün burada oluşum * Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye * Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın * Bir şey anlatmıyor mu sana dokunmayışım Bir şey anlatmıyor mu yüzüne bakmayışım Bir şey anlatmıyor mu hiç soru sormayışım Bir şey anlatmıyor mu artık kıskanmayışım * Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye * Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın * Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye * Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın

Düşünsene Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne Kavgam yoğun kendimle ve yorgun benliğim Geceye teslim gün doğmuş ne doğmamış ne * Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne * Çünki gidişinle herşeyimi kaybettim Alışamadım kimsesizliğe Çünki ben seninle birlikte güçlüydüm Hem sevgilimdin hem arkadaşımdın Hem de annem düşünsene * Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne.. * Çünki gidişinle herşeyimi kaybettim Alışamadım sensizliğe Çünki sen gidince tek başına gitmedin Sevgilimi aldın, arkadaşımı da, annemi de düşünsene

Kabus Gittin biliyorum fakat hala rüyamdasın Bu sabah ızdırapla kahrolarak uyandım Anlatmak zor geliyor rüyada gördüğümü Fakat anlatmalıyım ki bu rüya çıkmasın * Dün gece gördüklerim sanki gerçek gibiydi Garip ama yanındaki benden başka biriydi Olmaz tabi rüya bu ya sende onu sevmişsin Ve seni haketmişte onunla evlenmişsin * Bugün beni aramalı işte döndüm demelisin Bu rüya ters çıkmalı teselli etmelisin Ne kadar paronayak olduğumu bilirsin Ara beni hemen ara sonsuza dek benimsin.. * Seni nasıl sevdiğimi unutmuş olamazsın Yapma bunu kendine inan mutlu olamazsın Benden başka herkese sen sırılsıklam yabancısın Saçmalama çık rüyamdan yanımdaki sensiz kalsın..

Şarkılar Ne Olacak Sensizlik çok acı gücüm yetmiyor içimden gelene Apansız bir sancı saplanıyor fikrimden tenime Gidişin kalıcıysca Ya sensizlik ebediyse çaresiz Ya beni unuttunsa inan bana kalırım kimsesiz Peki ya yaşananlar seni hatırlatan onca şey n'olacak * Gitme n'olur bir tanem sana yazdışım şarkılar n'olacak.. * Anlamsız bu çağrı seni tanıyorsam dönmezsin bilirim Ama belki bu şarkı bulur seni sana ulaşabilirim O anda gözlerinden dökülürse geçen yıllar yüzüne Kapat lütfen bebeğim dinleme şarkıyı lütfen dinleme Hatırla ağlamana dayanamaz kahrolurdum her zaman Hadi lütfen gülümse yoksa bende ağlarım o zaman...

Türkan Sultan-Sadri Alışık (Film Gibi) Nerdeyim biliyor musun? Hani sen ve ben gidiyorduk bazen Çok uzak ve soğuk bir yerdi Kaçarak elele şehirden * Yaşlı bir adam yaşardı Küçücük kulübesinde Güler yüzle karşılardı Oraya her gidişimizde * Ansızın yağmur yağardı Sarılırdık birbirimize Saçların yağmur kokardı O koku hala içimde Radyoda hep aynı cızırtı Çalardı hiç dinlemesekte * Sanki sen Türkan Sultan'dın Sadri Alışık'tım ben de * Aşkımız zirve yapardı Göz göze geldiğimizde Yaşlı adam ateşi yakardı Üşüdük dediğimizde Güvercin camdan bakardı Sulu gözdük ikimizde * Sanki sen Türkan Sultan'dın Sadri Alışık'tım ben de.. * Hava yine soğuk burda Yağmurda başladı birden Güvercinler yine camda Her taraf buram buram sen Izdırap veriyor inan Burada olmak sen yokken Yaşlı adamda merak etmiş Seni sordu ateşi yakarken * Yok dedim gelmez o artık Hayatında yokum artık ben Gerçekleri kabullendi Gidiyorum dedi birden Ve sana selam söyledi Birdaha buraya gelirsem * Sanki o Türkan Sultan'dı ve de Sadri Alışık'tım Ben.. * Yaşlı adam sinirlendi gelmesin dedi Zaten buraya aŞıklar gelir İçeri giremez sevmeyen Gözü doldu, duygulandı Film gibiydiniz derken * Sanki o Türkan Sultan'dı ve de Sadri Alışık'tın Sen..

Kara Günler Mevsimi Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Hatırlasana hani, yaralıydın korkmuştun Kara günler mevsimi, Bana konuk olmuştun * Gidişin yaraladı, ben de çok korkuyorum İhtiyacım var sana, çıkıp gelsen diyorum Bir gün döneceksin, kara günler süremez Benim sevdiğim gibi, kimse seni sevemez.