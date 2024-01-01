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7/24 Dinle Hala Aşksın Sen... (Sezi)

Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri

Tual Hala Aşksın Sen... (Sezi) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tual Hala Aşksın Sen... (Sezi) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hala Aşksın Sen... (Sezi) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tual

Tual

Hala Aşksın Sen... (Sezi)

  • Düşünsene

  • Gözyaşı(Hala Aşksın Sen)

  • Gelincik

  • Acaip Kadın (Kendimi Tutuyorum)

  • Burası Muş'tur

  • Kabus

  • Şarkılar Ne Olacak

  • Türkan Sultan-Sadri Alışık (Film Gibi)

  • Kara Günler Mevsimi

  • Yalan

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