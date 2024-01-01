Hüzün içimde bir gizli hüzün var sanki.. bir gölge kadar yalnızım.. kendine bakan bir ayna misali.. üzgünüm şimdi dargınım. * acıyım.. acıdan öteyim belki kaybolan yıllar ardında. hayaller, kırıldığında... bir taşın suskunlığunda... ayazda kalmış bir kuş yüreğim. soğuk sert taşlar gibiyim.. bitmeyen kışlar gibiyim .. bağrıma şimdi taşmı basayım...

Ulan**** Yaşam hep boş Tual hep boş Benimle olanlar hep zor Zamana dur demen elbette hoş Sevmenin bir bedeli var. * Kurallar bol Zamanlar zor Suçluluk hep seninle var Bir an düşünmek sensizliği Yaşamanın bir nedeni var * Olmaz olsun Böyle bir an Hiç yaşanmasın Karanlıklar Anlatamadım hiç bildiğimi Dayanmanın bir nedeni var

Tiryakinim Sokaklar şahitsiniz Pişmanım zehir gibi Yanıyor yüreğim Tiryakinim * Her sokak lambasında * Senin yüzün bilirim Titriyor ellerim Tiryakinim * Her günüm Bir kor gibi yanar geçer Her anım bir yıl gibi uzun sürer * Son bir isteğim senden Bir daha deneyelim Bunca yıl sonra yine Bu istek çok mu söyle Çıldırtsanda seninim

Deliriyorum Sen başını alıp gittin gideli Ben alışamadım oldum deli Korkuyorum çoğu zaman evden çıkmaya Işıkta eririm diye bir güve gibi * Tek başımayım kukumav kuşu gibi Günlerdir evde bıraktığın gibi Deliriyorum evde tek ses yok Deliriyorum bir telefon yok Deliriyorum bir merak eden yok

Canımın Ta İçisin Sen Söyle nasıl bu kaş çatış Benden uzaklara kaçış Sensiz baharım olur kış * Canımın ta içisin sen Nasıl severim bir bilsen * Dargınlığı sen çıkardın Dilimden hiç düşmez adın Beni üzmek mi maksadın * Canımın ta içisin sen Nasıl severim bir bilsen * Sana fedadır canım bak Kaçma benden bucak bucak Pişman olursun çabucak * Canımın ta içisin sen Nasıl severim bir bilsen

Kadınım Kapında kölen olmuşken Yılları paylaşmışken Beni bırakıp gidersen Yalancısın kadınım * Zor zor yalnızlık ne zor zor zor sensizlik ne zor * Mevsimler gelir geçer Sensizlik zor kadınım Kapılar kapanırsa Dönmek çok zor kadınım * Sorular yığıldı kafamda Aklım sana ermiyor Ama hala seviyorum Yalancısın kadınım

Sam Yelleri Sam yelleridir bu aşkımızın..Ahh.. Bir fırtına akışı gidiyorum Kanar güllerim, yaşanan günlerim Kader derim * Nihayetler çözüm mü Gözlerime bak Aşk kördüğüm gibi çözemiyorum Ah çözemiyorum inan * Çekildim aradan Gidiyorum artık Bir anı kalacak Bu aşk masalımız

Kasım Bir teselli ver Kırılan gururuma Bir tebessüm et Unutursun zamanla * Yine dalmışım aynada Yüzüm ağlar Yine dalmışım Elimde fotoğraflar * Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim her anım Sanadır canım

Avare Bir yanda aşka umut Bir yanda zehir yaşam Hırçın geçiyor zaman Avareyim * Bir yanda sevda büyür * Bir yanda masum çocuk Sevdalar çölleşiyor Avareyim * Bir yanım masum çocuk Bir yanım seni ister Kopsun artık fırtına Avareyim * Avareyim Avareyim