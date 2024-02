Yaşam hep boş Tual hep boş Benimle olanlar hep zor Zamana dur demen elbette hoş Sevmenin bir bedeli var. * Kurallar bol Zamanlar zor Suçluluk hep seninle var Bir an düşünmek sensizliği Yaşamanın bir nedeni var * Olmaz olsun Böyle bir an Hiç yaşanmasın Karanlıklar Anlatamadım hiç bildiğimi Dayanmanın bir nedeni var

Sokaklar şahitsiniz Pişmanım zehir gibi Yanıyor yüreğim Tiryakinim * Her sokak lambasında * Senin yüzün bilirim Titriyor ellerim Tiryakinim * Her günüm Bir kor gibi yanar geçer Her anım bir yıl gibi uzun sürer * Son bir isteğim senden Bir daha deneyelim Bunca yıl sonra yine Bu istek çok mu söyle Çıldırtsanda seninim