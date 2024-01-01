Tual 2005 Şarkı Sözleri
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Yaşam hep boş
Tual hep boş
Benimle olanlar hep zor
Zamana dur demen elbette hoş
Sevmenin bir bedeli var.
*
Kurallar bol
Zamanlar zor
Suçluluk hep seninle var
Bir an düşünmek sensizliği
Yaşamanın bir nedeni var
*
Olmaz olsun
Böyle bir an
Hiç yaşanmasın
Karanlıklar
Anlatamadım hiç bildiğimi
Dayanmanın bir nedeni var
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Sokaklar şahitsiniz
Pişmanım zehir gibi
Yanıyor yüreğim
Tiryakinim
*
Her sokak lambasında
*
Senin yüzün bilirim
Titriyor ellerim
Tiryakinim
*
Her günüm
Bir kor gibi yanar geçer
Her anım bir yıl gibi uzun sürer
*
Son bir isteğim senden
Bir daha deneyelim
Bunca yıl sonra yine
Bu istek çok mu söyle
Çıldırtsanda seninim
-
Sen başını alıp gittin gideli
Ben alışamadım oldum deli
Korkuyorum çoğu zaman evden çıkmaya
Işıkta eririm diye bir güve gibi
*
Tek başımayım kukumav kuşu gibi
Günlerdir evde bıraktığın gibi
Deliriyorum evde tek ses yok
Deliriyorum bir telefon yok
Deliriyorum bir merak eden yok
-
Söyle nasıl bu kaş çatış
Benden uzaklara kaçış
Sensiz baharım olur kış
*
Canımın ta içisin sen
Nasıl severim bir bilsen
*
Dargınlığı sen çıkardın
Dilimden hiç düşmez adın
Beni üzmek mi maksadın
*
Canımın ta içisin sen
Nasıl severim bir bilsen
*
Sana fedadır canım bak
Kaçma benden bucak bucak
Pişman olursun çabucak
*
Canımın ta içisin sen
Nasıl severim bir bilsen
-
Kapında kölen olmuşken
Yılları paylaşmışken
Beni bırakıp gidersen
Yalancısın kadınım
*
Zor zor yalnızlık ne zor
zor zor sensizlik ne zor
*
Mevsimler gelir geçer
Sensizlik zor kadınım
Kapılar kapanırsa
Dönmek çok zor kadınım
*
Sorular yığıldı kafamda
Aklım sana ermiyor
Ama hala seviyorum
Yalancısın kadınım
-
Sam yelleridir bu aşkımızın..Ahh..
Bir fırtına akışı gidiyorum
Kanar güllerim, yaşanan günlerim
Kader derim
*
Nihayetler çözüm mü
Gözlerime bak
Aşk kördüğüm gibi çözemiyorum
Ah çözemiyorum inan
*
Çekildim aradan
Gidiyorum artık
Bir anı kalacak
Bu aşk masalımız
-
Bir teselli ver
Kırılan gururuma
Bir tebessüm et
Unutursun zamanla
*
Yine dalmışım aynada
Yüzüm ağlar
Yine dalmışım
Elimde fotoğraflar
*
Yine aylardan kasım
Sanki sende kaldı bir yarım
Her nefesim her anım
Sanadır canım
-
içimde bir gizli hüzün var sanki..
bir gölge kadar yalnızım..
kendine bakan bir ayna misali..
üzgünüm şimdi dargınım.
*
acıyım.. acıdan öteyim belki
kaybolan yıllar ardında.
hayaller, kırıldığında...
bir taşın suskunlığunda...
ayazda kalmış bir kuş yüreğim.
soğuk sert taşlar gibiyim..
bitmeyen kışlar gibiyim ..
bağrıma şimdi taşmı basayım...
-
Bir yanda aşka umut
Bir yanda zehir yaşam
Hırçın geçiyor zaman
Avareyim
*
Bir yanda sevda büyür
*
Bir yanda masum çocuk
Sevdalar çölleşiyor
Avareyim
*
Bir yanım masum çocuk
Bir yanım seni ister
Kopsun artık fırtına
Avareyim
*
Avareyim
Avareyim
-
Sen ve ben
Bir kararın öncesinde
Sen ve ben
Bir arzunun pençesinde
Sen ve ben
Yorgun çocuklar gibiyiz
*
Sen ve ben
Bir sancının ortasında
Sen ve ben
İhanetin korkusunda
Sen ve ben
Çırpınan kuşlar gibiyiz
*
Sen ve ben
İçimizi karartan
Sen ve ben
Yüzümüze doğacak güneşi
Saran bulutlar gibiyiz (2)
*
Sen ve ben
Yol ayrımında kararsız kalmış gibiyiz