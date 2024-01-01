Hala Aşksın Sen... (Sezi) Şarkı Sözleri
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Tual
Hala Aşksın Sen... (Sezi)
-
Yalan Yalan Yalan Değil
Pek Kolay Olmayacak Unutmak
Unutmak Unutmak Unutmak
Oyle Zor Oyle Zor Ki
Seni Seni Seni Icimden Atmak
*
Istemem O Günahkar Ellerini
Birdaha Ellerime Alıpta
Ne Öpmek Ne Okşamak
Oyle Zor Oyle Zor Ki
Seni Seni Seni Içimden Atmak..
-
Hala aşksın sen, ama sadece şarkılarda
*
Sırılsıklam bir özlemdi gözlerimden akan
Damla damla bir ümitle içimde oyalanan
Dokunmanın coşkusuyla taştı boşaldı birden
Saklanamaz bir çağlayışla kurtuldu esaretten
*
Evet sendin beklenen
Evet sendin istenen
Eksikliği gözlenen
*
Yokluğunda özlenen
Asabiydim ondandı
Hep mutsuzdum ondandı
Yıllar yılı saklandı
*
Gözyaşıyla kutlandı
Gidişin de çok ani oldu ya gelişin gibi
İşin doğrusu varlığına alışmaktan daha zor oldu
Yokluğuna alışmak
*
Ha, alıştım mı? bilmiyorum
Ama mecbur olduğumu biliyorum
Boşver, coşkusu da çok güzeldi varlığının
Yokluğunun acısı da hiç fena değil hani
*
Soranlara neden böyleyim bilmediğimi söyledim
Yalandı bu sensizlikti, keyifsizlik sebebim
Gelişinle eksik parçam bir anda tamamlandı
Sen de gördün ya o an sevinçten nasıl da ağlandı
*
Evet sendin beklenen
Evet sendin istenen
Eksikliği gözlenen
Yokluğunda özlenen
*
Asabiydim ondandı
Hep mutsuzdum ondandı
Yıllar yılı saklandı
Gözyaşıyla kutlandı
Evet sendin, evet sendin beklenen
-
Hala aşksın sen, ama sadece şarkılarda
Sırılsıklam bir özlemdi gözlerimden akan
Damla damla bir ümitle içimde oyalanan
Dokunmanın coşkusuyla taştı boşaldı birden
*
Saklanamaz bir çağlayışla kurtuldu esaretten
*
Evet sendin beklenen
Evet sendin istenen
Eksikliği gözlenen
Yokluğunda özlenen
*
Asabiydim ondandı
Hep mutsuzdum ondandı
Yıllar yılı saklandı
Gözyaşıyla kutlandı
*
Gidişin de çok ani oldu ya gelişin gibi
İşin doğrusu varlığına alışmaktan daha zor oldu
Yokluğuna alışmak
Ha, alıştım mı? - Bilmiyorum
-
Bir şey anlatmıyor mu umursamaz duruşum
Bir şey anlatmıyor mu somurtup oturuşum
Bir şey anlatmıyor mu saatlerce susuşum
Bir şey anlatmıyor mu bu gün burada oluşum
*
Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye
Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye
Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye
Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye
*
Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın
Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın
Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın
Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın
*
Bir şey anlatmıyor mu sana dokunmayışım
Bir şey anlatmıyor mu yüzüne bakmayışım
Bir şey anlatmıyor mu hiç soru sormayışım
Bir şey anlatmıyor mu artık kıskanmayışım
*
Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye
Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye
Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye
Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye
*
Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın
Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın
Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın
Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın
*
Kendimi tutuyorum sana kızmak anlamsız diye
Kendimi tutuyorum çünkü bir şey değişmez diye
Kendimi tutuyorum zaten normal değilsin diye
Kendimi tutuyorum artık çok şükür bitti diye
*
Ama çok acayip kadındın hiçbir şey anlamadın
Çok acayip kadındın kafamı karıştırdın
Çok acayip kadındın tam 5 yılımı aldın
Çok acayip kadındın bıktırdın usandırdın
-
Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne
Kavgam yoğun kendimle ve yorgun benliğim
Geceye teslim gün doğmuş ne doğmamış ne
*
Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne
*
Çünki gidişinle herşeyimi kaybettim
Alışamadım kimsesizliğe
Çünki ben seninle birlikte güçlüydüm
Hem sevgilimdin hem arkadaşımdın
Hem de annem düşünsene
*
Uyandım yine saat 3 buçuk mu 4 buçuk mu ne..
*
Çünki gidişinle herşeyimi kaybettim
Alışamadım sensizliğe
Çünki sen gidince tek başına gitmedin
Sevgilimi aldın, arkadaşımı da, annemi de düşünsene
-
Güzel Muş'um, garibim, yetimim, bi kesim hasretim benim
Sevdiğini Yemen'e gönderdiler
Bir çift kundurası, bir fesi geldi
Kendisi Cennet'e girdi dediler
Avar dedin, şivan ettin, ağladın
Burası Muştur dedin adını sadonu feryadına çaldılar
*
Soyunu sopunu bilmediklerin
*
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu yemen elleri ne de yamandır
Ano yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muştur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep nedendir
-
Gittin biliyorum fakat hala rüyamdasın
Bu sabah ızdırapla kahrolarak uyandım
Anlatmak zor geliyor rüyada gördüğümü
Fakat anlatmalıyım ki bu rüya çıkmasın
*
Dün gece gördüklerim sanki gerçek gibiydi
Garip ama yanındaki benden başka biriydi
Olmaz tabi rüya bu ya sende onu sevmişsin
Ve seni haketmişte onunla evlenmişsin
*
Bugün beni aramalı işte döndüm demelisin
Bu rüya ters çıkmalı teselli etmelisin
Ne kadar paronayak olduğumu bilirsin
Ara beni hemen ara sonsuza dek benimsin..
*
Seni nasıl sevdiğimi unutmuş olamazsın
Yapma bunu kendine inan mutlu olamazsın
Benden başka herkese sen sırılsıklam yabancısın
Saçmalama çık rüyamdan yanımdaki sensiz kalsın..
-
Sensizlik çok acı gücüm yetmiyor içimden gelene
Apansız bir sancı saplanıyor fikrimden tenime
Gidişin kalıcıysca
Ya sensizlik ebediyse çaresiz
Ya beni unuttunsa inan bana kalırım kimsesiz
Peki ya yaşananlar seni hatırlatan onca şey n'olacak
*
Gitme n'olur bir tanem sana yazdışım şarkılar n'olacak..
*
Anlamsız bu çağrı seni tanıyorsam dönmezsin bilirim
Ama belki bu şarkı bulur seni sana ulaşabilirim
O anda gözlerinden dökülürse geçen yıllar yüzüne
Kapat lütfen bebeğim dinleme şarkıyı lütfen dinleme
Hatırla ağlamana dayanamaz kahrolurdum her zaman
Hadi lütfen gülümse yoksa bende ağlarım o zaman...
-
Nerdeyim biliyor musun?
Hani sen ve ben gidiyorduk bazen
Çok uzak ve soğuk bir yerdi
Kaçarak elele şehirden
*
Yaşlı bir adam yaşardı
Küçücük kulübesinde
Güler yüzle karşılardı
Oraya her gidişimizde
*
Ansızın yağmur yağardı
Sarılırdık birbirimize
Saçların yağmur kokardı
O koku hala içimde
Radyoda hep aynı cızırtı
Çalardı hiç dinlemesekte
*
Sanki sen Türkan Sultan'dın
Sadri Alışık'tım ben de
*
Aşkımız zirve yapardı
Göz göze geldiğimizde
Yaşlı adam ateşi yakardı
Üşüdük dediğimizde
Güvercin camdan bakardı
Sulu gözdük ikimizde
*
Sanki sen Türkan Sultan'dın
Sadri Alışık'tım ben de..
*
Hava yine soğuk burda
Yağmurda başladı birden
Güvercinler yine camda
Her taraf buram buram sen
Izdırap veriyor inan
Burada olmak sen yokken
Yaşlı adamda merak etmiş
Seni sordu ateşi yakarken
*
Yok dedim gelmez o artık
Hayatında yokum artık ben
Gerçekleri kabullendi
Gidiyorum dedi birden
Ve sana selam söyledi
Birdaha buraya gelirsem
*
Sanki o Türkan Sultan'dı
ve de Sadri Alışık'tım Ben..
*
Yaşlı adam sinirlendi gelmesin dedi
Zaten buraya aŞıklar gelir
İçeri giremez sevmeyen
Gözü doldu, duygulandı
Film gibiydiniz derken
*
Sanki o Türkan Sultan'dı
ve de Sadri Alışık'tın Sen..
-
Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim
Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin.
Hatırlasana hani, yaralıydın korkmuştun
Kara günler mevsimi, Bana konuk olmuştun
*
Gidişin yaraladı, ben de çok korkuyorum
İhtiyacım var sana, çıkıp gelsen diyorum
Bir gün döneceksin, kara günler süremez
Benim sevdiğim gibi, kimse seni sevemez.