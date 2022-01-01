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Tuba Önal
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01
Umut Sürdükçe
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Ömer Ahunbay-Hakan Özer
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02
Neden
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Loura Fabıa-Rıck Allıson
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03
Çok İstersem Seni
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Bındı-Paolı
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04
Gelmezsen Gelme
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Bob Goudıo-Bob Crewe
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05
Seninle Bir Dakika
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kemal Ebcioğlu
Besteci:
Hikmet Münir Ebcioğlu
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Söz - Müzik
Tuba Önal
Onun adı Aşk
Tuba Önal
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