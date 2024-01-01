Gelmezsen Gelme Yazdığım mektuplara cevap gelmez oldu Gözlerim uzaklara dalıp giderken yoruldu Garip bir korku kaldı umutlardan geriye Yazık ki gönlüm artık sana inanmaz oldu * Vazgeçtim özlemekten beklemekten vazgeçtim Hayalin yatağımda sessizce kayboldu Garip bir öfke kaldı şimdi sevginden geriye İnan ki gönlüm artık seni sormaz oldu * Gelmezsen gelme unutulmayan hangi acı var ki Eski bir hatıra olsun sende zamanı gelince Gelmezsen gelme sabah olmayan hangi gece var ki Zamanı gelince yeni bir aşkla o baştan başlar her şey * Yazdığım mektuplara cevap gelmez oldu Gözlerim uzaklara dalıp giderken yoruldu Garip bir korku kaldı umutlardan geriye Yazık ki gönlüm artık sana inanmaz oldu * Gelmezsen gelme unutulmayan hangi acı var ki Eski bir hatıra olsun sende zamanı gelince Gelmezsen gelme sabah olmayan hangi gece var ki Zamanı gelince yeni bir aşkla o baştan başlar her şey

Seninle Bir Dakika Seninle bir dakika umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor, canım, yılların özlemini Seninle bir dakika umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor, canım, yılların özlemini * Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika * Seninle buluşmamız bir dakikada geçti Gözlerim gözlerini, canım, bir dakikada içti * Seninle buluşmamız bir dakikada geçti Gözlerim gözlerini, canım, bir dakikada içti Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika * Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika

Onun Adı Aşk Dün gece Kokladım seni, sessizce İçime çektim Bir nefes gibi * Karanlığında gecenin Bıraktım kendimi Tenindeki sonsuzluğa Çılgınca * Bir sıcak meltem yakar (Onun adı aşk) Arzular kor gibi ateş (Onun adı aşk) * Tenindeki sonsuzluğun Bu sabah Özledim seni, çılgınca Aradı ellerim * Yoktun yanımda Hatırlayınca geceyi Bıraktım kendimi Tenindeki sonsuzluğa * Çılgınca Çılgınca Bir sıcak meltem yakar (Onun adı aşk) * Arzular kor gibi ateş (Onun adı aşk) Tenindeki sonsuzluğun Bir sıcak meltem yakar * (Onun adı aşk) Arzular kor gibi ateş (Onun adı aşk) * Onun adı aşk (Onun adı aşk) (Onun adı aşk) Onun adı aşk (Onun adı aşk) * (Onun adı aşk) Onun adı aşk

Neden Neden şafak sökmez Hala vakit gelmedi mi Sanki sabahları Biri alıp gitmiş gibi * Binlerce kez geçtim Aynı çıkmaz sokaklardan Hiç bir şey kalmamış benim olan * Neden güller açmaz Hala vakit gelmedi mi Sanki baharları Biri benden çalmış gibi * Sonunda gördüm ki Hayat denen bu yangından Hiç bir şey kalmamış benim olan * Neden neden Sevdiğim herkes gitti Birer birer uzaklara * Neden neden Hiç kimse dönmedi geriye Ne olur tanrım Artık beni deneme

Hasret Bu akşam çok efkarlıyım Kalbim neden kan ağlıyor Bunu bir bilsen sevgilim * Güneş solgun gündüz gece İçimde sen bir bilmece Izdırabı heceliyor * Sensiz yalnız sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi Yanağımı ıslatıyor * Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini Yinede sana hasretim Dudaklarında bir ateş Avuçlarımda alevsin * Sensiz yalnız sensiz hiçim İlahımsın sevgilimsin Sen benim herşeyimsin

Umut Sürdükçe Neşeli bir günün sabahında Bırak gönlün uçup gitsin hayallerin peşinde Umut sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde Mutluluk mutluluk kapını çalar Mutlu aşkları uzaklarda arama Zaman gelince gerçek olur her rüya Geri dönüp gidenleri arama Unutur insan her şeyi zamanla * Sıcacık bir bahar yağmuruyla Bırak ıslansın ellerin pişman olmazsın korkma * Umut sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde Aşk düşer yollarına kalbin çarpar Hayat sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde Mutluluk mutluluk kapını çalar * Mutlu aşkları uzaklarda arama Zaman gelince gerçek olur bu rüya

Çok İstersem Seni Gün olur da gidersen buradan Gelmem dersen peşimden yalan Kapında solmuş bir gül bulursan Sevgilim bil ki o bendendir * Halimi hiç sormazsan bana Utanır da söylemem sanma Çok yalnız olduğu anlatmaktan korkmam sana * Ya seni alırlarsa benden Ya bir anda biterse her şey Buralar buralarda ben eğer çok özlersem seni Bu sevda varken bende yalvarmaktan korkmam sana * Ya seni alırlarsa benden Ya bir anda biterse her şey Bilmeden gururumu ben eğer çok istersem, Çok istersem, çok istersem seni