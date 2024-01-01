Onun Adı Aşk Şarkı Sözleri
Tuba Önal Onun Adı Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuba Önal Onun Adı Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onun Adı Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yazdığım mektuplara cevap gelmez oldu
Gözlerim uzaklara dalıp giderken yoruldu
Garip bir korku kaldı umutlardan geriye
Yazık ki gönlüm artık sana inanmaz oldu
*
Vazgeçtim özlemekten beklemekten vazgeçtim
Hayalin yatağımda sessizce kayboldu
Garip bir öfke kaldı şimdi sevginden geriye
İnan ki gönlüm artık seni sormaz oldu
*
Gelmezsen gelme unutulmayan hangi acı var ki
Eski bir hatıra olsun sende zamanı gelince
Gelmezsen gelme sabah olmayan hangi gece var ki
Zamanı gelince yeni bir aşkla o baştan başlar her şey
*
Yazdığım mektuplara cevap gelmez oldu
Gözlerim uzaklara dalıp giderken yoruldu
Garip bir korku kaldı umutlardan geriye
Yazık ki gönlüm artık sana inanmaz oldu
*
Gelmezsen gelme unutulmayan hangi acı var ki
Eski bir hatıra olsun sende zamanı gelince
Gelmezsen gelme sabah olmayan hangi gece var ki
Zamanı gelince yeni bir aşkla o baştan başlar her şey
-
Seninle bir dakika umutlandırıyor beni
Bir dakika siliyor, canım, yılların özlemini
Seninle bir dakika umutlandırıyor beni
Bir dakika siliyor, canım, yılların özlemini
*
Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika
*
Seninle buluşmamız bir dakikada geçti
Gözlerim gözlerini, canım, bir dakikada içti
*
Seninle buluşmamız bir dakikada geçti
Gözlerim gözlerini, canım, bir dakikada içti
Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika
*
Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika
-
Dün gece
Kokladım seni, sessizce
İçime çektim
Bir nefes gibi
*
Karanlığında gecenin
Bıraktım kendimi
Tenindeki sonsuzluğa
Çılgınca
*
Bir sıcak meltem yakar
(Onun adı aşk)
Arzular kor gibi ateş
(Onun adı aşk)
*
Tenindeki sonsuzluğun
Bu sabah
Özledim seni, çılgınca
Aradı ellerim
*
Yoktun yanımda
Hatırlayınca geceyi
Bıraktım kendimi
Tenindeki sonsuzluğa
*
Çılgınca
Çılgınca
Bir sıcak meltem yakar
(Onun adı aşk)
*
Arzular kor gibi ateş
(Onun adı aşk)
Tenindeki sonsuzluğun
Bir sıcak meltem yakar
*
(Onun adı aşk)
Arzular kor gibi ateş
(Onun adı aşk)
*
Onun adı aşk (Onun adı aşk)
(Onun adı aşk)
Onun adı aşk (Onun adı aşk)
*
(Onun adı aşk)
Onun adı aşk
-
Neden şafak sökmez
Hala vakit gelmedi mi
Sanki sabahları
Biri alıp gitmiş gibi
*
Binlerce kez geçtim
Aynı çıkmaz sokaklardan
Hiç bir şey kalmamış benim olan
*
Neden güller açmaz
Hala vakit gelmedi mi
Sanki baharları
Biri benden çalmış gibi
*
Sonunda gördüm ki
Hayat denen bu yangından
Hiç bir şey kalmamış benim olan
*
Neden neden
Sevdiğim herkes gitti
Birer birer uzaklara
*
Neden neden
Hiç kimse dönmedi geriye
Ne olur tanrım
Artık beni deneme
-
Bu akşam çok efkarlıyım
Kalbim neden kan ağlıyor
Bunu bir bilsen sevgilim
*
Güneş solgun gündüz gece
İçimde sen bir bilmece
Izdırabı heceliyor
*
Sensiz yalnız sensiz hiçim
Gözyaşlarım yağmur gibi
Yanağımı ıslatıyor
*
Kollarım bekliyor seni
Öpsem öpsem ellerini
Yinede sana hasretim
Dudaklarında bir ateş
Avuçlarımda alevsin
*
Sensiz yalnız sensiz hiçim
İlahımsın sevgilimsin
Sen benim herşeyimsin
-
Neşeli bir günün sabahında
Bırak gönlün uçup gitsin hayallerin peşinde
Umut sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde
Mutluluk mutluluk kapını çalar
Mutlu aşkları uzaklarda arama
Zaman gelince gerçek olur her rüya
Geri dönüp gidenleri arama
Unutur insan her şeyi zamanla
*
Sıcacık bir bahar yağmuruyla
Bırak ıslansın ellerin pişman olmazsın korkma
*
Umut sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde
Aşk düşer yollarına kalbin çarpar
Hayat sürüdkçe sürdükçe birgün biryerlerde
Mutluluk mutluluk kapını çalar
*
Mutlu aşkları uzaklarda arama
Zaman gelince gerçek olur bu rüya
-
Gün olur da gidersen buradan
Gelmem dersen peşimden yalan
Kapında solmuş bir gül bulursan
Sevgilim bil ki o bendendir
*
Halimi hiç sormazsan bana
Utanır da söylemem sanma
Çok yalnız olduğu anlatmaktan korkmam sana
*
Ya seni alırlarsa benden
Ya bir anda biterse her şey
Buralar buralarda ben eğer çok özlersem seni
Bu sevda varken bende yalvarmaktan korkmam sana
*
Ya seni alırlarsa benden
Ya bir anda biterse her şey
Bilmeden gururumu ben eğer çok istersem,
Çok istersem, çok istersem seni
-
ne kadar oldu görüşmeyeli
hasret denizlerinde kaybolup gideli
*
ne kadar oldu sevişmeyeli
o ılık nefesini hissetmeyeli
*
neredeyim, nasıl mıyım
hiç bilmiyorum
*
belki de tam senin
düşlediğin yerdeyim
*
bir kuşun kanadında
hayatta olmak buysa