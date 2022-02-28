Tuğba Özerk

Acı Hatıralar Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım

Zar Dönüyordum sana verdiğim sözden Yürek aldatmaya ihtiyacım yok Beni kalpsiz sanıp vurduğun yerden Kan revanım hiç zamanım kalmıyor senden *** Gezeceksin gez tabi her bir gece Ezeceksin ez Yakacaksın yak tabi tek bir hece Yetecek bir söz *** Bulacaksın er yada geç özünü Bana koymaz hep yaşadım hüznü Şükür Allah gösterecek yüzünü Bana son bir kez *** Gide gele arıyorum ama aşk bile yok Ona buna soruyorum Sağa sola atıyorum ama zar bile yok Boşa oynuyorum *** Gide gele arıyorum ama aşk bile yok Ona buna soruyorum Sağa sola atıyorum ama zar bile yok Kumar oynuyorum