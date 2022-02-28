Tuğba Özerk

Cahildim dünyanın, rengine kandım Hayale aldandım, boşuna yandım Seni ilelebet, benimsin sandım *** Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin Evvelim sen oldun, ahirim sensin *** Sözüm yok şu benden, kırıldığına Gidip başka dala, sarıldığına Gönülüm inanmıyor, ayrıldığına *** Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin Evvelim sen oldun, ahirim sensin *** Garibim can yıkıp, gönül kırmadım Senden ayrı ben bir, mekan kurmadım Daha bir gönüle, ikrar vermedim *** Batınım sen oldun, zahirim sensin Evvelim sen oldun, ahirim sensin