Ahirim Sensin Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Ahirim Sensin
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Cahildim dünyanın, rengine kandım
Hayale aldandım, boşuna yandım
Seni ilelebet, benimsin sandım
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Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin
Evvelim sen oldun, ahirim sensin
***
Sözüm yok şu benden, kırıldığına
Gidip başka dala, sarıldığına
Gönülüm inanmıyor, ayrıldığına
***
Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin
Evvelim sen oldun, ahirim sensin
***
Garibim can yıkıp, gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir, mekan kurmadım
Daha bir gönüle, ikrar vermedim
***
Batınım sen oldun, zahirim sensin
Evvelim sen oldun, ahirim sensin