Tuğba Özerk

biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olur mu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olurumu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı