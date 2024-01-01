Tuğba Özerk

Alıştım sana birtanem Alıştım her gün gormeye Bir nefes gibi muhtacım Sevilmeye, sevmeye * Her sabah uyandığımda Seni bulurdum yanımda Yokluğun bir zehir gibi Dolaşıyor kanımda * Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarim boslugu sarıyor Alıştım birtanem, Alıştım sana * Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kaniyor Sen yoksun kollarım boslugu sariyor * Alıştım birtanem, Alıştım sana Alıştım sana birtanem Yokluğuna dayanamam İnan sensiz kaderimle * Tek başıma savaşamam Ben seninle var olmuşum Ben seninle bir sarhoşum Sen yanımda olmayınca * Gayesizim bomboşum Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor * Alıştım birtanem, Alıştım sana Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor Alıştım birtanem, Alıştım sana