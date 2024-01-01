Alışmak Sevmekten Zor Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Alışmak Sevmekten Zor
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Alıştım sana birtanem
Alıştım her gün gormeye
Bir nefes gibi muhtacım
Sevilmeye, sevmeye
*
Her sabah uyandığımda
Seni bulurdum yanımda
Yokluğun bir zehir gibi
Dolaşıyor kanımda
*
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarim boslugu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
*
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kaniyor
Sen yoksun kollarım boslugu sariyor
*
Alıştım birtanem, Alıştım sana
Alıştım sana birtanem
Yokluğuna dayanamam
İnan sensiz kaderimle
*
Tek başıma savaşamam
Ben seninle var olmuşum
Ben seninle bir sarhoşum
Sen yanımda olmayınca
*
Gayesizim bomboşum
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
*
Alıştım birtanem, Alıştım sana
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana