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Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları)
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Kimler Geldi Kimler Geçti, Vol. 1 (Fikret Şeneş Şarkıları)
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Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aradım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü
Sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
***
Unuttum geçmişleri
Unuttum o günleri
Eski sevgilileri
***
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aradım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü
Sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
-
Ömrümün son durağında
Seni buldum yanımda
Aşkımın son baharında
Son yapraksın dalımda
***
Bin keder yüklüyüm
Gülmedi yüzüm
Bir gece kalsın yanında
Dinlensin gönlüm
***
Böyle dertliyim
Hasret çekerim
Yoktur huzurum
Ağlar gezerim
***
Ben Tanrı misafiriyim
Yersiz bir garibim
Bana bir yer ver kalbinde
Benimdir diyeyim
Garibim yer ver
Garibim yer ver
***
Kalbimin esrarı
Çözülsün varsın
Böyle sevgi bu akşam
Felek kıskansın
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ne olmasam bile hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda
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Aynı sözler söylediğin hep boş sözler
Kolay sözler
Bu her günkü sudan sözler boş vaatler
Daha neler
Artık bitsin sus hiç konuşma
Anlamam hiç kendini yorma boşuna
***
Belki tatlı tatlı bu yalanlar
Gül kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar
Yere iner mi gökteki yıldızlar
Dinleyemem bunlar hep boş laflar
Aşk bitince sözler neye yarar
***
Palavra
Hepsi palavra
***
Ne romantik bu sözleri çok dinledim
Çok dinledim
Hepinizde aynı taktik aynı yalan
Beğenmedim
Başlayınca sen susmaz mısın
Gülüyorum haline anlamaz mısın
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