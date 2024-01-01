Tuğba Özerk

Dün Gibi Şarkı Sözleri
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kolay değil seni unutmak
yaşananları inan yok sayamam
alıştım birtanem sensiz olamam
bitti deme sakın buna yüreğim dayanmaz
isyanım kendime haykırışım yıllara
acımasızca bizi ayıran zamana
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seni eller aldı benden
seni gözler çaldı benden
aşk acısı geçer sandım yaram büyük yok merhem
seni eller aldı benden
seni gözler çaldı benden
aşk yarası zormuş tanrım acım büyük yok çarem
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Bir ölüm kalım savaşında ümitlerim
Hasretin canımı yakar
Her nefeste küllerin
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Ellere gönül veren mi var
Tek seni seviyorum
Başka türlü bir yalan mı var
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Söyleme biliyorum
Bu nasıl yalan böyle
Yüzüme bakıp söyle
Söyle hiç mi sevmedin beni
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Ölene kadar senle yaşamaya söz verdim
Ben sana ihanet etmedim
Aşkıma ihanet etmedim
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Dostum deyip aldanırım
Yarim sanıp katlanırım
Ben gönülden bağlanırım
Yüreğimden dağlanırım
*
Son ver aaah
Kalbim aaah
Sustum aaah
Yol ver gitsin
*
Yandım aaah
Bıktım aaah
Takmam aaah
Boşver gitsin
*
Hadi ordan kurnaz tilki
Aşkına bir sana iki
Al aşkını koy çuvala
Salla salla vur duvara..