Tuğba Özerk

şimdi aşkın tam vakti sevgilim burda olman lazım yoksun nerdesin şimdi aşkın tam vakti sevgilim burda şenlik var gel eğlenelim aşk mı lazım meşk mi lazım * bende hepsi var kalbim gümgüm atar fişek gibi patlar senden iyisimi var benden güzelimi var mutlu ol bak karşında çiçek gibi biri var * This one goes out for party people Move your body on the dance floor Cyprus to Istanbul We gonna rock the world

Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of of of of... Yarısı ben yarısı sensin Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine * Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Of of of of Yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of