Tuğba Özerk

Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter Çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne Ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme

biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olur mu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olurumu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı